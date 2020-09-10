Amerikalıların çoğu, İsa'nın bir ‘Tanrı’ olduğuna inanmıyor!



ABD'de son zamanlarda yapılan bir anket, dini çevrelerde büyük ‘kargaşa'ya neden oldu.

Ankete katılanların çoğunluğu, ‘Mesih'in bir Tanrı değil, daha çok Hristiyanlığa hakim olan inançla çelişen "büyük bir öğretmen" olduğuna inandıklarını ifade ettiler.

Ankete katılanların yüzde 52'si, ‘İsa bin Meryem'in bir Tanrı değil, büyük bir öğretmen olduğunu kabul ederken, yüzde 12'si ise cevaptan emin olmadıklarını söyledi.

Lejyonerler Bakanlıkları (Hristiyan uluslararası sivil toplum ve kar amacı gütmeyen bir kuruluş) ve Life Way Research tarafından yürütülen anket sonuçlarına göre, yalnızca yüzde 36'sı İsa'nın bir “Tanrı" olduğuna inandığını söyledi.

Ankete katılan Evanjeliklerin yüzde 30'u Mesih'in Tanrı olmadığını kabul ederken, yüzde 66'sı ise buna karşı çıkıyor. Ankete katılanların yalnızca yüzde 4'ü Mesih'in Tanrı olup olmadığı konusunda emin olmadıklarını söyledi.

Amerikan Newsweek dergisinin bir haberinde, Lejyoner Bakanlıkları'nın baş akademik görevlisi Stephen Nichols ise, sonuçların oldukça şok edici olduğunu "ancak aynı zamanda birçok Hıristiyan ve Amerikan kilisesi tarafından on yıllardır ifade edilen endişeleri vurgulamaktadır" dedi.

Hristiyanlar İsa'nın, Yahudi dini metinlerinde anlatılan beklenen Mesih olduğuna inanırlar. Hıristiyanların çoğu, Mesih'in Tanrı'nın Oğlu, ölümü ve dirilişiyle dünyanın kurtarıcısı olduğuna inanıyor ve aynı özde birleşmiş üç kişiden (Baba, Oğul ve Kutsal Ruh) oluşan bir Rab'be ibadet ediyorlar. Çağdaş Hıristiyan inancına göre ise; tek başına insanlardan birinin kabulü, ancak hepsi tarafından tanınmalıdır. Hristiyanlar Mesih'in daha çok ruhanî bir kurtarıcı olduğuna ve insan ırkını kurtarmaya geldiğine inanırlar. Yahudiler ise, kendisi de bir Yahudi olarak dünyaya gelmiş olan İsa'yı Mesih olarak kabul etmezler.

Kaynak: Arabi21 / Time Türk