Amerikan basını yapay zekaya savaş açtı

New York Times, CNN, Reuters ve Australian Broadcasting Corporation (ABC) dahil olmak üzere haber kaynakları, OpenAI'den gelen bir aracı engelleyerek şirketin içeriklerine erişmeye devam etme yeteneğini sınırladı.

OpenAI, en iyi bilinen yapay zeka sohbet robotlarından biri olan ChatGPT'nin sahibi.

GPTBot olarak bilinen web tarayıcısı, AI modellerini geliştirmeye yardımcı olmak için web sayfalarını tarayabiliyor.

New York Times, kendi web sitesinde GPTBot'u engellediğini bildiren ilk kurum oldu.

Guardian daha sonra CNN, Reuters, Chicago Tribune, ABC ve Canberra Times ve Newcastle Herald gibi Avustralya Topluluk Medyası (ACM) markalarının da aralarında bulunduğu diğer büyük haber sitelerinin de web tarayıcısına izin vermediğini tespit etti.

ChatGPT gibi büyük dil modelleri olarak adlandırılan modeller, sistemlerini eğitmek ve kullanıcılardan gelen soruları insan dili kalıplarına benzer şekilde yanıtlamalarına olanak sağlamak için çok büyük miktarda bilgiye ihtiyaç duyuyor.

Ancak bunların arkasındaki şirketler, veri kümelerinde telif hakkıyla korunan materyallerin varlığı konusunda genellikle ağzı sıkı davranıyor.

CNN, Guardian Australia'ya yakın zamanda GPTBot'u başlıklarında engellediğini doğruladı ancak markanın, içeriğinin yapay zeka sistemlerinde kullanımı konusunda daha fazla önlem almayı planlayıp planlamadığı konusunda yorum yapmadı.

Kaynak: TRT Haber