Amerikan halkı iç savaş bekliyor

Başkanlık seçimlerine yaklaşık iki yılın kaldığı ABD'de halk, iç savaş tehlikesi görüyor.

Araştırma şirketi YouGov ve The Economist dergisinin yaptığı ankete göre katılımcıların yaklaşık yarısı, 10 yıl içinde iç savaş çıkma ihtimali olduğunu düşünüyor.

İnternet üzerinden 20-23 Ağustos'ta gerçekleştirilen ankete 1500 ABD'li katıldı.

Cumhuriyetçi Partililerin iç savaşı, Demokrat Partililere göre daha muhtemel gördüğü belirlendi.

ABD'lilerin yüzde 66'sı, ülkede siyasi bölünmenin 2021'in başından bu yana daha da arttığını savundu. Bölünmenin ileride daha da kötüleşeceğini söyleyenlerin oranı yüzde 62'yi buldu.

Katılımcıların yüzde 43'ü, iç savaşın en azından bir dereceye kadar muhtemel olduğunu söyledi.

Araştırma şirketi Ipsos'un geçen ayda yayımladığı bir çalışmada da ABD'lilerin yaklaşık ayrısının iç savaşın çıkacağını düşündüğü tespit edilmişti.

Guardian, Ocak 2021'deki ABD Kongresi baskınından bu yana siyasi bölünme ve şiddet korkularının arttığını yazdı.

Eski ABD Başkanı Donald Trump, 2020 seçimlerinde seçmen sahtekarlığı iddiaları ortaya atmıştı. Ne var ki art arda gelen soruşturma raporları ve denetimler seçmen sahtekarlığını ihtimal dışı bırakmış, Trump ve taraftarlarının iddialarını destekleyen herhangi bir kanıt bulunamamıştı.

Trump destekçileri seçimleri tersine çevirmek amacıyla Kongre binasını basmıştı. Olaylarda 5 kişi yaşamını yitirmişti.

Hadiseye ilişkin 700'den fazla kişi gözaltına alınmıştı.

Güney Karolina Senatörü Lindsey Graham ise pazar yaptığı açıklamada Trump'ın, evinde ele geçirilen belgeler sebebiyle yargılanması halinde "sokaklarda isyan çıkacağını" savunmuştu.

Öte yandan çoğu uzman, 1861-1865'teki Amerikan İç Savaşı gibi büyük bir silahlı çatışmanın ihtimal dahilinde olmadığına inanıyor. Ancak siyasette bölünmenin ve şiddetin artmasından korkuluyor.

Kaynak: Independent Türkçe