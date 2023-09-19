Amerkalı Müslümanlardan FBI'ya dava

Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi'nin New Jersey şubesi (CAIR-NJ), 11 Eylül 2001 saldırılarından sonra uygulamaya konulan ve halen devam eden "FBI terör izleme listesi" için Joe Biden hükümeti yetkililerini mahkemeye verdi.

ABD'nin en büyük Müslüman sivil hakları savunucu örgütü Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi'nin New Jersey şubesi (CAIR-NJ) avukatları tarafından Massachusetts bölge federal mahkemesine sunulan 185 sayfalık dava dilekçesinde, aralarında New Jersey eyaleti Prospect Park Belediye Başkanı Muhammed Hayrullah'ın da olduğu 12 davacı, hükümetten söz konusu listeye son vermesi çağrısı yaptı.

Dava dilekçesinde, davacıların yasalara saygılı, çok çalışkan, vergilerini ödeyen ABD vatandaşları veya yasal ikametleri bulunan kişiler olduğuna vurgu yapılarak "Hiçbir zaman terörle bağlantılı herhangi bir suçla itham veya mahkum edilmediler. Ancak yine de federal hükümet, herhangi bir bildirim veya açıklama yapmadan onları yargısız bir şekilde ömür boyu ikinci sınıf vatandaşlığa mahkum etti." ifadelerine yer verildi.

Dava nedeniyle CAIR-NJ'nin merkezinde düzenlenen basın toplantısında konuşan Hayrullah, CAIR avukatlarına verdikleri destekten dolayı teşekkür ederek izleme listesinde bulunması nedeniyle karşılaştığı zorlukları aktardı ve artık ABD'de "ikinci sınıf vatandaş" olarak yaşamak istemediğini belirtti.

Hayrullah, "Eğer şimdi bir şeyler yapmazsam, çocuklarımın ve onların çocuklarının, etnik ve dini kökenleri nedeniyle ikinci sınıf vatandaş olacaklarını anladım. İkinci sınıf bir vatandaş olarak Anayasanın başkalarına sunduğu hukuki süreçten yararlanma hakkına sahip olmadığımı, hükümetimin beni gerçekten suçlayabileceğini, taciz edebileceğini ve bana hiç bir açıklama yapmadan itibarımı zedeleyebileceğini anladım." diye konuştu.

Vatandaşları koruması gereken kurumlarda ırkçılığın var olmasına izin verenlere karşı CAIR-NJ'nin desteğiyle bu davayı açtıklarını belirten Hayrullah, "Federal kurumları, çoğunluğu Arapça ve Müslüman isimlerinin yer aldığı bu ırkçı listeden kurtulmaya çağırıyorum. Bunun yerine milletimizi koruyacak, kontrol ve dengelerin olduğu, gizli yetkililer tarafından yürütülen gizli listelerin bulunmadığı bir sistem oluşturalım." ifadelerini kullandı.

Dilekçede, ABD Adalet, İçgüvenlik, Dışişleri, Savunma, Ulaştırma Bakanları ile Federal Soruşturma Bürosu (FBI), Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA), Gizli Servis, Ulusal Güvenlik Ajansı (NSA) gibi kurumların başkanları da dahil Biden hükümetine bağlı toplam 29 üst düzey hükümet kurum ve yetkilisi davalı olarak yer aldı.

Davanın, uzun yıllar sürmesi bekleniyor.

"Veri tabanına nasıl girdiğimi bilmiyorum"

Suriye doğumlu Prospect Belediye Başkanı Hayrullah, 2019'da ailesi ile tatil amaçlı gittiği Türkiye seyahati dönüşü ABD gümrüğünde alıkonularak 3 saat sorgulanmış, yurt dışındayken herhangi bir teröristle görüşüp görüşmediği şeklinde sorulara maruz kalmıştı.

Hayrullah, sorgu esnasında iç çamaşırına kadar soyunmaya zorlandığını ve telefonuna el konulduğunu dile getirmişti.

Havalimanında karşılaştığı muameleyi "aşağılayıcı" olarak niteleyen Hayrullah, 1 Mayıs'ta, Beyaz Saray'da ABD Başkanı Joe Biden tarafından düzenlenen Ramazan Bayramı resepsiyonuna davet edilmiş ancak son anda geri çevrilmişti.

ABD Gizli Servisi, Prospect Park Belediye Başkanı'nı, Beyaz Saray'a varmak üzereyken güvenlik nedeniyle içeriye alınmayacağını haber vererek Ramazan Bayramı resepsiyonuna katılmasına izin vermemişti.

Hayrullah, "Suçu kanıtlanana kadar herkesin masum olduğunu öngören Anayasamıza rağmen bunun bu şekilde olmaya devam etmesi büyük hayal kırıklığı ve şok edici. Ben daha neyle suçladığımı ve veri tabanına nasıl girdiğimi hala bilmiyorum." ifadelerini kullanmıştı.

"1,5 milyon kişilik izleme listesi"

Ocak ayında İsviçreli bir bilgisayar korsanı tarafından ele geçirilen ABD’nin “terör izleme listesi” internetten kamuoyuna sızdırılmıştı.

CAIR-NJ Sözcüsü Dina Sayedahmed, AA muhabirine, ilk olarak Daily Dot haber sitesi tarafından paylaşılan ilgili dosyada, ABD'nin Terörist Tarama Veri tabanı ve "Uçuş Yasağı Listesi"nin bir yığın ismi içerdiği, 20 yıl öncesine kadar giden listede "büyük çoğunluğu" Arapça ve Müslüman isimleri olmak üzere, aralarında 7 yaşına kadar çocukların da bulunduğu yaklaşık 1,5 milyon kişinin yer aldığını anlatmıştı.

1980'de Suriye'den ABD'ye göç eden ve eski bir eğitimci olan Hayrullah, 2006'dan bu yana Prospect Park Belediye Başkanı olarak görev yapıyor ve "New Jersey eyaletinin önde gelen seçilmiş Müslüman yetkililerinden biri" olarak tanınıyor.