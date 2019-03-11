Andrew Marshall hala geleceği tahmin edebilir mi?

Sovyetler Birliği’ni yıkan beyin olarak tanınan ABD Savunma Bakanlığı ve Genelkurmay Başkanlığı Pentagon'un gelecek stratejilerinin planlayıcısı 1921 doğumlu Andrew Marshall, yeniden görevi başında.

Pentagon’un gelecek stratejilerini belirleyen, Net Assessment bölümünün başına, 1973 yılında Richard Nixon tarafından atanan ve 2015 yılına kadar 42 yılda sekiz başkan eskiten Marshall, 2018 yılı sonlarında yeniden göreve çağrıldı.

ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin başarısız Çin politikası sonrası 98 yaşında Washington’a geri döndü ve kurduğu özel ekiple bugünlerde Beyazsaray için yeni stratejiler üretiyor.

ABD hükümetinin 100 yaşına dayanmış bir siyasiden medet umacak hale gelmesi için ülkenin dış politikasının iflas etmek üzere olduğu havasını estiriyor.

Geçen yıl geçirdiği felçten ve ameliyattan sonra iyileşen Marshall, bu sıralar Çin'den gelen tehdit konusuna odaklanmış durumda. Pentagon'un savaş hakkında düşünme yaklaşımını “Çok iyi yaptıklarını sanmıyorum. Öncelikle, Çin'e sorun olarak odaklanmak için çok geç kaldılar.” olarak yorumluyor.

Kendisi teknolojinin modern savaşı nasıl dönüştüreceğini öngören bir fütürist. Ancak Marshall eleştirmenlere göre, bilgi teknolojisinin ve özellikle de internetin kitlesel girişinin ulusal güvenliği nasıl etkilediğini görmezden geldi. Yine de etkisinin azalmasından ziyade, en azından Çin hakkındaki görüşleri Trump yönetiminde para kazanıyor gibi görünüyor. Ve şimdi özel bir vakıf kurmaya başlayan Marshall, mirasını güçlendirmeye kararlı.

Marshall 2001 yılında, daha sonra Savunma Sekreteri Rumsfeld'in Quadrennial Savunma Gözden Geçirme (QDR) olarak adlandırılan önemli bir strateji belgesinin hazırlanmasına yardım etmesini istemişti. QDR çoğunlukla 9 / 11'den önce tamamlandı; Yenilenmesi gerekiyordu ve terörle mücadele dili hızla yerleştirildi. Afganistan ve Irak'taki savaşlar hızlandıkça, Pentagon'un dikkati Çin'den uzaklaştı.

Foreign Policy'de Sharon Weinberger tarafından kaleme alınan makalede Savunma Bakanlığı'nda üst düzey pozisyonlarda bulunan Stephen Lukasik bile, siber güvenliğin Pentagon'un fütüristleri için her zaman kör bir nokta olduğunu söylüyor. İnternetin ulusal güvenlik zorluklarını - ABD'de seçimlere müdahale ya da sınai bir tesise karşı siber saldırı aracılığıyla - dönüştürerek yapabileceği fikri hiçbir zaman ana endişeleri arasında olmamıştır.

Lukasik, "Andy internet ve bilgisayarlar hakkında hiçbir şey bilmiyor," derken, siber güvenliği inceleme teklifinin Marshall'ın ofisi tarafından reddedildiğine dikkat çekiyor.

Ancak Pentagon, Marshall’ın iddia ettiği gibi oyuna geç kalsa bile, Trump yönetiminin Ocak ayında yayımlanan yeni Ulusal Savunma Stratejisi, Marshall'ın uzun süre üzerinde vurguladığı türdeki büyük güç rekabetine karşı direnişten geriye doğru bir kayma olduğunu gösteriyor. Belge, Çin’i Güney Çin Denizi’ndeki suları ve adaları militarize ederken “komşularını korkutmak için avcı ekonomiyi kullanan stratejik bir rakip” olarak nitelendirerek uzun zamandır konuyu takip eden bir Marshall temasını yansıtıyor.

Sadece tehdidin kabul edilmesi Marshall için yeterli değil; Halen Pentagon’un Çin’in askeri yeteneklerini değerlendirmek için daha fazlasını yapması gerektiğine inanıyor. Marshall, “Çin ile ilgili olarak, Sovyetler Birliği'ne karşı yaptığımız gibi bir çaba olacağını düşünüyorum” diyor. “Bu, Sovyetler Birliği örneğindeki çalışmalarda yapıldığı gibi, belirli savaş alanlarının veya tiyatroların birinci sınıf analizlerini yapmaya başlamak için on yıl ya da daha fazlasını içerecektir.”

Marshall, neredeyse bir asırlık yaşına rağmen, bu çalışmanın bir kısmını üstlenmeye hazır görünüyor. Resmi olarak emekli olduktan sadece birkaç yıl sonra, Marshall kariyerinin bir sonraki aşamasına geçiyor: Pentagon'da yaptığı çalışmayı sürdürecek, savaşın geleceği ile ilgili çalışmalara sponsor olacak, özel bir vakıf kurmaya başladı. Vakıf, “Gelecek on yıl boyunca karşı karşıya kalabileceğimiz büyük kararlar ve seçimler hakkında düşünmeye ve yazmaya daha fazla insanı teşvik etmeye çalışacak” dedi.

Vakfın listesinde ilk sırada Rusya odaklı bir öneri var. Marshall, “Rusya'da askeri teorisyen olarak nitelendirilen ve ne yazdıklarını gösteren şu anki kişilerin kim olduğuna bakmayı düşünüyorum” dedi.

Massachusetts Teknoloji Enstitüsü Lincoln Laboratuarı'ndan Jaymie Durnan, Savunma Bakanlığı'nda Marshall için çalıştı ve şu anda vakıfta onunla işbirliği yapıyor.

Hayatında bilgisayar yok

Savaşın geleceğini tanımlamaya yardım eden adam, şimdiki zamanın bir temel bölümünü benimsemeyi reddetti: kişisel bilgisayarlar.

Arkadaşlar onu en azından bir iPad ya da Kindle almaya çağırdı, kendisi gibi cılız bir okuyucu için yararlı olacak bir şeydi, ancak Marshall her zaman itiraz etti. “İnternete hiç girmiyorum” diyen Marshall sadece dolaylı olarak çevrimiçi.

Pentagon'daki eski asistanı, e-postalarını kendisine okumak ve cevaplarını göndermek için haftada birkaç kez uğruyor.

Kaynak: www.dunyabulteni.net

Güncelleme Tarihi: 11 Mart 2019, 13:00