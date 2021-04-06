Andy Warhol'un resimlerini çalmış, sahtelerini satmış

46 yaşındaki Brian Walshe, sanatçının 1978 yılındaki Gölgeler (Shadows) isimli bir dizi çalışmasının iki taklidiyle koleksiyoncuyu 80 bin dolar (yaklaşık 650 bin TL) dolandırdı.

Walshe resimleri ilk olarak 2016'da, sanat eserlerinin alış fiyatının 240 bin dolar (yaklaşık 2 milyon TL) olduğunu iddia ederek 100 bin dolardan (yaklaşık 820 bin TL) eBay'e koydu.

Los Angeles'ta bir galeri sahibi olan alıcı Ron Rivlin, satıştan sonra üç gün içinde tam para iadesi alabileceklerine dair bir sözleşme imzalayarak resimler için fiyatta anlaştı.

Yetkililer, alıcının asistanının sanat eserlerini teslim almak üzere Boston'a uçakla gittiğini ve bir gün sonra Walshe'ın hesabına ödeme yapıldığını ifade etti.

ABD Başsavcı vekili Nathaniel Mendell şunları söyledi:

Banka kayıtlarına göre, banka çeki o gün Walshe'ın kontrolündeki bir hesaba yatırılmış ve ardından takip eden 14 gün içinde hesaptan 33 bin 400 dolar (yaklaşık 275 bin TL) çekilmiş.

Ancak satıştan bir gün sonra yeni sahibi resimlerle ilgili bir şeylerin yanlış olduğunu fark etti.

Savcılık şunları ifade etti:

Alıcı, resimlerin çerçevelerini söktü, Warhol Foundation'ın doğrulama damgalarının bulunmadığını gördü ve tuvallerle zımbaların yeni göründüğünü fark etti.

Resimleri eBay ilanındaki fotoğraflarla karşılaştırdığında birebir aynı görünmüyorlardı. Alıcı, Walshe'tan satın aldığı resimlerin orijinal olmadığı sonucuna vardı.

Dedektifler, Walshe'un daha önce de 2011'de New York'taki bir galeriye resim satmayı denediğini, sonrasındaysa para iadesini ertelemek için bahaneler ürettiğini söylüyor.

Savcılığa göre Walshe, resimleri aralarında Warhol çalışmalarının da bulunduğu koleksiyonu satmak üzere ABD'ye getirebileceği konusunda anlaştığı Güney Kore'deki eski üniversite arkadaşından aldı.

Ancak 2018'de söz konusu dolandırıcılık suçlamasıyla gözaltına alınan Walshe, ortak bir arkadaş izini sürüp sanat eserlerinin bir kısmını geri alana kadar ortalıktan kaybolmuştu.

Walshe elektronik sahtekarlık, nitelikli dolandırıcılık amacıyla eyaletler arası seyahat, çalıntı mal bulundurma ve yasadışı para aktarımı suçlarını kabul etti.

Walshe'ın alacağı ceza ağustosta belirlenecek. Elektronik sahtekarlıkta 20 yıla kadar hapis cezası ve 250 bin dolara kadar para cezası verilebiliyor.

Kaynak: Independent Türkçe