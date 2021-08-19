Anket: ABD halkının büyük çoğunluğu Afganistan'daki savaşı desteklemiyor

Ankette ulaşılan verilere göre, Amerikan toplumunun ABD Başkanı Joe Biden’ın ulusal güvenlik ve dış politikaları konusunda daha fazla bölünmüş olduğu görülmesine rağmen Amerikalıların büyük çoğunluğu Afganistan’daki savaşın önemli olmadığını düşünüyor.

Bu kapsamda, ankete katılanların yaklaşık üçte ikisi, ABD’nin en uzun savaşının savaşmaya değmediğini düşündüklerini belirtti.

Katılımcıların yüzde 47’sinin Biden’ın dış ilişkiler politikalarını ve yüzde 52’sinin ulusal güvenlik politikasını onayladığı sonucuna ulaşıldı.

Söz konusu anket, ülkenin başkenti Kabil’in Taliban’ın kontrolüne geçmesi ve ülkeye hakim olmasıyla Afganistan’daki 20 yıllık savaşın bitmesinin ardından 12-16 Ağustos'ta yapıldı.

Biden yönetimi, Taliban’ın ülkedeki hızlı ilerleyişine kayıtsız kalarak bölgede insani bir krize neden olduğu gerekçesiyle ülkedeki iki partinin de kınamasına maruz kalmıştı.

AA