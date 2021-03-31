Anket: Biden yine önde

Joe Biden'ın perşembe günü 2024'te yeniden seçilmek için yarışmayı umduğunu söylemesinin ardından; YouGov/The Economist'in son anketi, Biden'ın Donald Trump'la yeniden karşı karşıya gelmesi durumunda bir kez daha kazanabileceğini işaret ediyor.

Koltukta yalnızca bir dönem oturmasının ardından eski başkan, Beyaz Saray için yeniden yarışacağının ipuçlarını pek çok kez verirken; Oval Ofis'in mevcut sakininin perşembe günkü duyurusu, bir rövanş karşılaşmasını biraz daha güçlü bir olasılık haline getiriyor.

Başkan Biden'ın basın toplantısı öncesinde gerçekleştirilen anket, Demokrat ve Cumhuriyetçi partilerin önde gelen isimlerinin destek oranını incelemekle birlikte ABD siyasetiyle ilişkili bir dizi sorunu da kapsıyor.

Özetle, mevcut başkan öncekinden daha gözde ve kendi partisinde Trump'ın Cumhuriyetçiler arasında gördüğünden daha güçlü bir desteğe sahip.

Ankete katılanların yaklaşık yüzde 32'si Biden hakkında çok olumlu, yüzde 18'yse biraz olumlu görüşteydi.

Demokrat Parti'dekilerin yüzde 70'i başkanla ilgili "çok olumlu" görüşteyken, yüzde 21'i de "biraz olumlu" seçeneğini tercih etti.

Trump açısından, ankete katıların yaklaşık yüzde 27'si eski başkanı çok olumlu bir seçenek olarak gördü ve yüzde 15'i de hakkında "biraz olumlu" görüşe sahip olduğunu ifade etti.

Sadece kendini Cumhuriyetçi olarak tanımlayanlar değerlendirildiğinde, katılımcıların yüzde 61'i "çok olumlu", yüzde 23'ü de "biraz olumlu" seçeneklerini tercih etti.

Anket 20 ila 23 Mart arasında ABD'deki bin 500 yetişkin arasında düzenlendi ve sonuçlar yüzde 2,9'luk bir hata payına sahip.

Perşembe günü 2024 seçimi hakkındaki görüşü sorulduğunda Biden "Cevabım evet, planım yeniden seçilmek için yarışmak" dedi.

Biden, bunun yüzde 100 kesin olmadığını işaret eder şekilde "Beklentim bu yönde" diye ekleyerek sonrasında bu hususu yineledi.

Başkan sözlerini şöyle sürdürdü:

Kadere büyük saygı duyuyorum. Üç buçuk yıl sonrasını asla kesin bir şekilde planlamam mümkün olmadı.

Biden eğer yeniden seçime girerse, Kamala Harris'ten bir kez daha kendisine başkan yardımcısı olarak eşlik etmesini isteyeceğini ifade etti.

2024'te Trump'a karşı yarışabileceğini düşünüp düşünmediği sorulduğunda Biden, Cumhuriyetçi Parti'nin o kadar yaşayacağından emin olmadığını söyleyerek parti içindeki geleneksel muhafazakarlarla Trump'a sadık olanlar arasındaki kamplaşmaya işaret eden bir espri yaptı.

Başkan şunları söyledi:

Hiçbir fikrim yok. Bir Cumhuriyetçi partinin var olup olmayacağı hakkında hiçbir fikrim yok. Sizin var mı?

Trump 2024'te seçime girmese bile, onayı Cumhuriyetçi önseçimlerinde kilit önem taşıdığı için adayı belirleyen bir konumda olabileceğine inanılıyor.

Eğer aynı iki erkek 2024'te yeniden yarışırsa seçim günü Biden 82 yaşına girmek üzereyken Trump da 78 yaşında olacak.

2020 seçiminde Trump'ın 232 seçiciler kurulu delegesine karşı Biden 306 delege kazanmıştı.

Adayların ikisi de halk oylamasında rekor sayılara ulaşırken, Biden 7 milyonluk bir farkla 81,3 milyon oy alarak kazanmıştı.

Kaynak: Independent Türkçe