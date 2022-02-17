Anket: Evden çalışmayı isteyenler daha fazla

Pew Araştırma Merzezi tarafından yapılan anket sonuçlarına göre, Amerikalıların yüzde 59'u hala evden çalışıyor.

Ankete katılanların yüzde 60'ı, pandemi sonrası evden ya da ofisten çalışma seçeneği sunulsa evden çalışmayı tercih edeceğini söyledi.

Evden çalışmayı tercih edenlerin yüzde 42'si Kovid-19'a maruz kalma endişesi taşırken, yüzde 76'sı ise bunun bir tercih olduğunu belirtti.

Amerikalıların yüzde 17'si ise başka bir yere taşındığı için evden çalışmayı tercih ettiğini ifade ederken, yüzde 32'si çocuk bakımını, yüzde 15'i ise iş yerlerine erişimde kısıtlamaları gerekçe gösterdi.

Ankete katılanların yüzde 64'ü evde çalıştıkları için iş-yaşam dengelerinin iyileştiğini belirtirken, yüzde 44'ü ise evden çalışmanın üretkenliklerini artırdığını kaydetti.