Ara seçimlerde Senato ve Temsilciler Meclisinde çoğunluk henüz netleşmedi

Ülkede dün düzenlenen seçimlerde halk, 435 sandalyeli Temsilciler Meclisinin tamamı ile 100 sandalyeli Senatodaki 35 koltuk için sandık başına gitti. Senatodaki 6 yıllık süresini tamamlamayan 29 Cumhuriyetçi ile 36 Demokrat, seçimlere girmedi.

Associated Press'in açıkladığı resmi olmayan sonuçlara göre, Cumhuriyetçiler 17 sandalye kazanırken Demokratlar 11 sandalyenin sahibi oldu. Hiçbir parti elindeki sandalyeyi karşı tarafa kaptırmadı.

Açıklanan sonuçlara göre, Cumhuriyetçilerin elinde 46, Demokratların elinde 47 sandalye bulunurken 7 eyalette sonuçlar henüz netleşmedi.

Seçimlerde Senatoda çoğunluğun kimde olacağında, özellikle Pensilvanya ve Georgia'daki sonuçlar belirleyici rol oynayacak.

Mevcut düzende Senatoda 50 Cumhuriyetçi ve 50 Demokrat senatör bulunuyor. 51 senatör sayısına ulaşan taraf, Kongrenin bu kanadında çoğunluğun da sahibi olacak. Denge yine 50'ye 50'de kalırsa Demokrat Başkan Yardımcısı Kamala Harris, aynı zamanda Senato Başkanı olduğu için eşitliği bozacak ve Senatonun kontrolü Demokratlarda kalacak.

Temsilciler Meclisi yarışında, Cumhuriyetçiler 176 sandalye kazanırken Demokratlar ise 139 sandalyenin sahibi oldu.

Demokratların Temsilciler Meclisinde 220 sandalyesi bulunuyor, Cumhuriyetçiler 212 sandalyeye sahip, 3 sandalye ise boş.

Temsilciler Meclisinde 218 sandalyesi bulunan parti meclis çoğunluğunu elde ediyor ve tüm komitelerin başkanlarını, çoğunluğu elinde bulunduran parti atıyor.

Demokratların çoğunluğu elinde bulundurduğu Temsilciler Meclisinin kontrolünü ele almak için Cumhuriyetçilerin 9 sandalyeye ihtiyacı var.

ABD'de halk 2 yılda bir görev süresi 2 yıl olan Temsilciler Meclisi üyelerinin tamamını, görev süresi 6 yıl olan senatörlerin ise 3'te 1'ini seçmek için sandık başına gidiyor.

Başkanlık seçimlerinin olmadığı yıllarda yapılan ara seçimlerde, Senato ve Temsilciler Meclisinde dengelerin değişmesi, Beyaz Saray ve Kongre arasındaki dengeleri de belirliyor.

Bu yılki seçimler özellikle enflasyon nedeniyle anketlerde kan kaybeden Demokrat Başkan Joe Biden'ın siyasi hayatı için de önem taşıyor.

Kongrenin her iki kanadı da Cumhuriyetçilere geçerse Biden'ın yasama konusundaki hedefleri sekteye uğramış olacak. Bu da Biden'ı görevinin son 2 yılında zorlu bir süreç beklediği anlamına geliyor.