Aralarından su sızmıyor

ABD Başkanı Donald Trump, Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile görüşmesine ilişkin "Bakan Pompeo bugün Pyongyang'da Başkan Kim ile çok iyi bir görüşme yapmış" ifadesini kullandı.

Trump, Pyongyang'ta Pompeo ile Kim arasındaki toplantıya ilişkin Twitter hesabından "Bakan Pompeo bugün Pyongyang'da Başkan Kim ile çok iyi bir görüşme yapmış Signgapur Zirvesi'ndeki anlaşmada ilerleme kaydedilmiş. Yakın zamanda başkan Kim ile tekrar görüşmeyi dört gözle bekliyorum." paylaşımında bulundu.

Pompeo da Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Pyongyang'taki görüşmede Singapur Zirvesi'nde varılan anlaşmalar üzerinde ilerlemeye devam ettiklerini kaydetmişti.

Pyongyang ziyaretini tamamlayan Pompeo, daha sonra Güney Kore'nin başkenti Seul'a geçti.

Pompeo, dün Tokyo'da Japonya Başbakanı Şinzo Abe tarafından kabul edilmiş, diğer yetkililerle de görüşmüştü.

ABD Başkanı Trump, geçen ay Kuzey Kore lideri Kim ile ikinci bir zirvenin yakında yapılacağını duyurmuştu.

Trump ile Kim, 12 Haziran'da Singapur'da bir araya gelmiş, zirvenin ardından iki lider Kuzey Kore'nin nükleer silahlardan arındırılması konusunda anlaşmaya varmıştı ancak ilerleyen haftalarda iki ülke arasındaki diplomasi havası bozulmaya başlamış, ABD tarafı, Kuzey Kore'yi nükleer programından vazgeçmemekle suçlamıştı.

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Güncelleme Tarihi: 07 Ekim 2018, 23:06