İşe gitmemek için kaçırıldığını söyledi, tutuklandı ve işten kovuldu

ABD'nin Arizona eyaletine bağlı Coolidge şehrinde işe gitmemek için kaçırıldığını söyleyen 19 yaşındaki Brandon Soules asılsız ihbardan tutuklandı.

Polis ekipleri söz konusu kişiyi, 10 Şubat'ta saat 17.30 sularında bir su kulesinin yakınında elleri arkadan bağlanmış ve ağzına bandana sıkıştırılmış halde bulduklarını açıkladı.

Soules, polis ekiplerine maskeli iki kişinin kendisini kaçırdığını, kafasına vurup bayılttığını ve bir araçla etrafta dolaştırdıktan sonra bıraktığını iddia etti. Babasının, yaşadıkları kasabada sakladığı fazla miktardaki para nedeniyle kaçırıldığını da ekledi.

ABC15 Arizona'nın aktardığına göre, soruşturma başlatan dedektifler, Soules'in iddialarını destekleyecek hiçbir kanıt bulamadı. Olay yerindeki kamera kayıtları da incelenirken, kaçırılma hikayesini doğrulayacak hiçbir ize rastlanmadı.

Adam, 17 Şubat'ta asılsız ihbardan tutuklandı. Polis ekipleri, Soules'in işten kaytarmak için kaçırılma hikayesini uydurduğunu itiraf ettiğini ve işten atıldığını bildirdi.

Kaynak: INDEPENDENT TÜRKÇE