Arjantin'de 5 bin 700 yıllık buluş

Arjantin basınında yer alan haberlere göre, Ulusal Cuyo Üniversitesi Doğal Bilimler Fakültesi İnsan Paleoekolojisi Laboratuvarına (LPEH) bağlı çalışan bir grup arkeolog, 2015'te ortaya çıkarılan çocuk kalıntısı nedeniyle "Nino de las Cuevas" (Mağaraların Çocuğu) olarak adlandırılan bölgede, 5 bin 700 yıl önce yaşadığı düşünülen bir erkek bebek kalıntıları buldu.

Arkeoloji ekibi sorumlularından Alejandra Gasco, yeni buluntulara 3 yıl önceki çocuk kalıntılarının 1,5 metre uzağında rastlandığını belirterek, "Aynı yerde başka bir çocuğun daha gömülü olması gerçekten şaşırtıcı." ifadesini kullandı.

Çalışmaların amacının yeni bir kalıntı bulmak olmadığını kaydeden Gasco, şu bilgileri paylaştı:

"Eski kazının steril tabaka seviyesini arıyorduk çünkü 2015'te ilk çocuğu bulduğumuz derinliğe kadar inmiştik. Karşımıza özel bir şey çıktı; kızıl kile benzeyen, karbonlu çökeltiye sahip bir daire. Bir fırça yardımıyla 1-2 santimetrelik bir parça çıkarabildik. Bunun bir çene kalıntısı olduğunu anladığımızda, bir çocuk kalıntısı bulduğumuzu fark ettik. Ardından da Juan Cornelio Moyano Doğal ve Antropolojik Bilimler Müzesinden kazıya devam edebilmek için gerekli izinleri istedik."

Uzmanlar, yeni bulunan kalıntıların öncekilerle aynı döneme ait olduğu üzerinde duruyor.

Araştırma projesi ve LPEH yöneticisi Antropolog Víctor Duran da 2015'teki buluntuların araştırma alanında büyük bir etki bıraktığını belirterek, ilk bulunan çocuk kalıntıları üzerinde yapılan analizlere göre, bunların tarihinin 5 bin 750 yıl kadar önceye uzandığının tespit edildiğini aktardı.

Kaynak: AA

