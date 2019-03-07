Arjantin'de öğretmenlerden hükümete protesto

Buenos Aires Özerk Şehri'nde faaliyet gösteren çeşitli eğitim sendikalarının çağrısıyla binlerce gösterici, başkent Buenos Aires'teki Ulusal Kongre binasından başlayarak ülkenin resmi Devlet Başkanlığı Sarayı Casa Rosada yakınına kadar uzanan Mayıs Caddesi boyunca yürüdü.

Öğretmen maaşlarının yetersiz olduğunu söyleyen göstericiler, hükümetten zam talebinde bulundu.

Eğitim sendikaları, geçen yıl Aires Eyaleti Valisi Maria Eugenia Vidal'in 2019 için resmi enflasyon endeksine göre yapacağı zammı yetersiz bularak reddetmişti.

Arjantin'de ortalama öğretmen maaşının, 2016'dan bu yana kötüye giden ekonomi ve yükselen enflasyon nedeniyle, tüketici fiyat endeksinin altında kaldığı biliniyor.

Bazı eğitim sendikalarının ulusal çapta uygulayacağı iş bırakma grevi yüzünden, ülkedeki birçok okulda eğitime zamanında başlanamayacak. Arjantin'de mart ayında başlayan eğitim-öğretim yılı aralıkta sona eriyor.

Ülkede geçen yıl öğretmenler tarafından düzenlenen iş bırakma eylemleri nedeniyle, tatil günleri hariç yaklaşık 1 ay okullarda eğitim verilememişti.

Kaynak: AA