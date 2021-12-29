Arjantin'de orman yangını helikopteri düştü: 2 ölü

Arjantin basınında çıkan habere göre, Patagonya bölgesinde bulunan Neuquen eyaletine bağlı Alumine bölgesinde, orman yangınlarına müdahale eden helikopterin düşmesi sonucu helikopterde bulunan pilot ve teknisyen yaşamını yitirdi.

Neuquen eyalet yönetimi tarafından yangınla mücadele için kiralanan helikopterin düşmesi nedeninin henüz tespit edilemediği ve kaza hakkında soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Arjantin'in Patagonya bölgesindeki Santa Cruz, Chubut, Rio Negro, Neuquen ve Formosa eyaletlerinde çıkan orman yangınlarının saatte 50 kilometreye kadar çıkan rüzgarlar nedeniyle yayılmasından endişe ediliyor.

Neuquen eyaletinde aralık ayının ortalarında yıldırım düşmesi nedeniyle başladığı belirtilen orman yangının 4 bin hektarlık bir alanı tahrip ettiği tahmin ediliyor.

Arjantin Çevre Bakanlığı verilerine göre, 2021 yılı başlangıcından aralık ayının başına kadar orman yangınları ülkede 300 bin hektardan fazla alana yayıldı.