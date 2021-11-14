Arjantin sandık başında

Kongrenin üst kanadı Senato üyelerinin üçte biri ile Temsilciler Meclisi üyelerinin yarısının seçileceği parlamento seçimleri için Arjantin saatiyle 08.00'de başlayan oy verme işlemi 18.00'e kadar sürecek.

Kayıtlı 34 milyondan fazla seçmen yaklaşık 105 bin sandıkta Temsilciler Meclisinin 257 üyesinden 127'sini, Senatonun da 72 üyesinden 24'ünü seçmek için oy kullanıyor.

Kongrenin geri kalan üyeleri ise 4 yılda bir düzenlenen genel seçimlerle belirleniyor. Böylece ülkede her 2 yılda bir Kongre üyeleri değişmiş oluyor.

Mevcut haliyle Senato, 41 iktidar, 29 muhalefet, 1 bağımsız, 1 de hükümete yakın senatörlerden, Temsilciler Meclisi ise 120 iktidar, 6 iktidara yakın, 14 bağımsız, 115 sağ görüşlü muhalif ve 2 sol görüşlü muhalif milletvekilinden oluşuyor.

Ayrıca, bu seçimlerle ülkenin tüm eyaletlerinde yerel meclis üyeleri ile Cordoba, Corrientes, Tucuman, Chubut, Santa Fe, Catamarca, Mendoza ve La Pampa’da eyalet senatörleri seçiliyor.

Parlamento seçimleriyle siyasi taraflar, bir yandan ülkenin karar alma mekanizması Kongrede çoğunluğu oluşturmayı diğer yandan da 2023 genel seçimlerine güçlü katılmayı hedefliyor.

Ülkede 12 Eylül’de yapılan ve bu seçimlerde yarışacak adayların belirlendiği ön seçimlerde, eski Devlet Başkanı Mauricio Macri öncülüğündeki, Değişim için Birlikte (JxC) ittifakının oylarını yükseltmesi, muhalefetin yüzünü güldürmüştü.

Katılımın yüzde 67’de kaldığı seçimlerde, Devlet Başkanı Alberto Fernandez’in liderliğini ettiği Herkesin Cephesi (Todos) ittifakı yüzde 32,43, muhalefetin temsilcisi JxC yüzde 41,53, liberal görüşlü Jose Luis Espert’in başını çektiği Özgürlük İleri ittifakı yüzde 6,41, Peronist Florencio Randazzo’nun ittifakı Seninle İlerleyelim (Vamos con Vos) yüzde 5,12 ve sol görüşlü Nicolas del Cano’nun Sol Cephe ve İşçi Birliği ittifakı yüzde 5,12 oy almıştı.

Ön seçim sonuçları, Ekim 2019’da Fernandez’in net kazandığı genel seçimlerin ardından muhalefetin gerisinde kaldığı ilk seçimler olmuştu. Bu seçimin ardından hükümet içinde kriz patlak vermiş ve bunun neticesinde kabinede 5 bakan değişmişti.

Seçim kampanyaları sürecinde hükümet kanadı, kendisine yakın olan ancak sandığa gitmeyen kesimleri ikna için uğraşırken, muhalefet ise ön seçimlerde elde ettiği desteği kesinleştirmek için halkın karşısına çıkmıştı.

Arjantin'de açılımı "birincil, açık, eşzamanlı ve zorunlu seçimler" olan PASO seçimleri, 2009'dan bu yana her seçim öncesinde yapılıyor.

PASO, her ne kadar adayları belirlemek amacıyla yapılsa da bu seçimler siyasi taraflara, halkın sandıkta göstereceği siyasi eğilimi önceden tahmin etme fırsatı sunuyor.