Aşı karşıtı kamyoncular Maryland eyaletinde bekliyor

Cuma günü sabah saatlerinde Ohio eyaletinden yola çıkan ve dün akşam saatlerinde başkent Washington DC’ye yaklaşık 1 saat uzaklıktaki Hagerstown bölgesine ulaşan 250 civarındaki kamyoncunun, bugün de orada kalacağı belirtildi.

Halkın Konvoyu (People's Convoy) adı altında organize olan Kovid-19 aşısı karşıtı kamyoncular, 11 gün süren ve toplam 4 bin kilometre kat ettikleri yolculuklarını başkentte noktalamayı hedefliyordu.

Kamyoncular, sosyal medya hesaplarından yaptıkları açıklamalarda, bu akşam yerel saatle 19.00’da bulundukları yerde miting yapacaklarını duyururken, başkente ne zaman hareket edecekleri hususunda ise herhangi bir bilgi paylaşmadı.

Aşı karşıtı kamyon şoförlerinin, son durak olarak hedefledikleri Washington DC'de, ana ve çevre yolları trafiğe kapatarak aşı zorunluluğunu protesto etmesi bekleniyor.

ABD Savunma Bakanlığından (Pentagon), 23 Şubat'ta yapılan yazılı açıklamada, yaklaşık 400 Washington DC Ulusal Muhafız personelinin belirli trafik bölgelerinde Washington DC polisine yardım etmek üzere görevlendirildiği belirtilmişti.

Washington DC'nin çevre eyaletlerinden yaklaşık 300 Ulusal Muhafız da Kongre Polisinin güvenlik önlemlerine destek vereceği kaydedilmişti.