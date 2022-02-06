Aşı karşıtı kamyoncuların eylemi genişledi

Aşı zorunluluğu ile birlikte Kovid-19 salgını için uygulanan diğer önlemlerin kaldırılmasını da isteyen gruplar, hafta sonu olması sebebiyle kalabalık taraftar buldu.

Kanada’nın başkenti Ottawa’da cumartesi günü sabah saatlerinden itibaren artan kamyon ve gösterici sayısına karşı, polis de önlemlerini artırdı.

Ottawa’nın yanı sıra Toronto, Montreal, Winnipeg, Quebec City, Fredericton, Regina, Victoria, Vancouver, Calgary ve Edmonton kentlerinde de hafta sonu "Özgürlük Konvoyu" adı altında protesto eylemleri düzenlendi.

Ottawa’da devam eden protesto eylemine, Montreal’de yaşayan Türk kamyon sürücüsü Yılmaz Yıldırım da destek verdi.

Yıldırım, hükümetin, Kovid-19 aşısı olmayan kamyon sürücülerine Kanada’ya girişte 14 gün karantina zorunluluğu koyduğunu belirterek, "Bu bir ayda sadece iki gün çalışmamız anlamına geliyor. Biz buna da karşı çıkıyoruz." dedi.

Yıldırım, başkent Ottawa’nın "protestocu kamyoncular tarafından adeta kuşatma altında" olduğunu söyledi.

Hükümetin kendilerine engel olduğunu belirten Yıldırım, halkın ise kendilerine kucak açtığını aktardı.

Yıldırım, "Evlerinde yemek yapıp getiren, giyecek yardımında bulunan hatta evlerine davet eden insanlar var." diye konuştu.