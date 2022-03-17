Aşı karşıtları Washington'da, trafiği kilitledi
ABD'de aşı karşıtı tır ve kamyon şoförleri, başkent Washington çevresinde trafiği kilitledi.
Amerika 17.03.2022, 01:59
ABD yönetiminin aşı zorunluluklarını protesto eden ve ABD’nin farklı eyaletlerinden başkent yakınlarına yüzlerce tır ve kamyonla gelen sürücüler, Washington civarındaki yolları adeta kilitledi.
Amerikan bayrakları ve kornalarıyla ilginç görüntüler oluşturan tır ve kamyonlarıyla sürücüler, geniş güvenlik önlemleri altında eylemlerini gerçekleştirdi.
"Halkın Konvoyu" adıyla çeşitli eyaletlerden yola çıkan tır ve kamyon sürücüleri, Kanada’daki "Özgürlük Konvoyu"na benzer şekilde yönetimin Kovid-19 kısıtlamalarına tepki gösterdi.
Kaynak: AA
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