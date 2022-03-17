banner39

banner35

Aşı karşıtları Washington'da, trafiği kilitledi

ABD'de aşı karşıtı tır ve kamyon şoförleri, başkent Washington çevresinde trafiği kilitledi.

Amerika 17.03.2022, 01:59
Aşı karşıtları Washington'da, trafiği kilitledi

ABD yönetiminin aşı zorunluluklarını protesto eden ve ABD’nin farklı eyaletlerinden başkent yakınlarına yüzlerce tır ve kamyonla gelen sürücüler, Washington civarındaki yolları adeta kilitledi.

Amerikan bayrakları ve kornalarıyla ilginç görüntüler oluşturan tır ve kamyonlarıyla sürücüler, geniş güvenlik önlemleri altında eylemlerini gerçekleştirdi.

"Halkın Konvoyu" adıyla çeşitli eyaletlerden yola çıkan tır ve kamyon sürücüleri, Kanada’daki "Özgürlük Konvoyu"na benzer şekilde yönetimin Kovid-19 kısıtlamalarına tepki gösterdi.

Kaynak: AA
#ABD #aşı karşıtları #Washington
Yorumlar (0)
6
hafif yağmur
Günün Anketi Tümü
Türkiye Esed rejimiyle diyalog kurmalı mı?