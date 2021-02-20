ABD’de iki kadın Kovid-19 aşısı olabilmek için yaşlı kılığına girdi

ABD’nin Florida eyaletinde iki kadın yaşlı kılığına girerek Kovid-19 aşısı yaptırmaya çalıştı.

Florida eyaletinin Orlando şehrinde iki kadın kendilerini 65 yaş üstü göstererek pandemiden ötürü aşılama merkezine çevrilen Orange İlçesi Kongre Merkezi'ne giriş yapmaya çalıştı.

İlçenin sağlık birimi direktörü Dr. Raul Pino, perşembe günkü basın toplantısında "eldiven, gözlük ve bonelerle birlikte kıyafetlerini tamamlayıp" aşılama yerine gelen "iki kadının ikinci doz koronavirüs aşısı olmaya çalıştıklarını tespit ettik" dedi.

Eyalette şu anda yalnızca sağlık çalışanları, huzurevi çalışanları ve 65 yaş üstü kişiler aşılanma hakkına sahip. Yetkililer bu grubun yaklaşık yüzde 45'inin aşılandığını belirtti.

"İlk doz aşıyı yaptırmayı nasıl başardılar bilmiyorum" diyen Pino, çarşamba günü alana girmeye çalışan kadınların ilk doz aşılarını yaptırdıkları için geçerli aşı kartları bulunduğunu fakat kontroller sırasında ehliyetlerinde bir sorun yaşandığını söyledi.

Kadınların kişisel bilgilerinde tutarsızlık olduğunu anlayan sağlık çalışanlarıysa şerife ihbarda bulundu.

Olay yerine gelen polis yetkilileri, kadınlardan birinin 44 yaşındaki Olga Monroy-Ramirez diğerininse 34 yaşındaki Martha Vivian Monroy olduğunu açıkladı.

Yetkililer "kılık değiştirdiklerine ya da nasıl giyindiklerine dair yeterli bir bilgi bulunmadığı için" kadınlar hakkında herhangi bir işlem yapılmadığını söyledi.

Önceden de benzer durumlar yaşandığını aktaran Pino, kimliklerini değiştirerek aşı olmaya çalışanların sayısının "tahmin edilenden daha fazla olabileceğini" belirtti.

Ayrıca doktor yaşananlardan sonra bölgedeki güvenlik önlemlerinin artırıldığını da sözlerine ekledi.

Kaynak: INDEPENDENT TÜRKÇE

Güncelleme Tarihi: 20 Şubat 2021, 18:16