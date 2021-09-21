Aşı yaptırmayan devlet başkanını pizzacıya sokmadılar

Bolsonaro, New York'ta kapalı alanlarda yemek yiyebilmek için gereken en az bir doz aşı şartına uymadığı için ABD'deki ilk yemeğini sokak ortasında yemek zorunda kaldı. Başkan'ın aşı olmadığı için pizzacıya alınmadığı öğrenildi. Brezilya Turizm Bakanı Gil Machado, Bolsonaro ile heyetindeki diğer bakanların sokak ortasında pizza yiyip kola içerken çekilen bir fotoğrafını Instagram'da paylaştı.

Bolsonaro geçen yıl aralıkta televizyonda verdiği bir röportajda, "Aşı olmayacağım. Hayatımın tehlikede olduğunu mu düşünüyorsunuz? Bu benim sorunum, nokta" demişti. Bolsonaro yine geçen yıl aşı olan son Brezilyalı olacağını ve kimseyi aşı yaptırmaya zorlamayacağını da söylemişti.

Brezilya'da 585 binden fazla kişi pandemi yüzünden hayatını kaybetti.

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