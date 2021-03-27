Aşı yaptırmayanlara ödül

ABD'nin New Jersey eyaletindeki bir spor salonu, Kovid-19 aşısı yaptırmayanlara bedava üyelik vereceğini açıkladı.

Bellmawr bölgesinde yer alan Atilis adlı spor salonunun sahiplerinden Ian Smith, koronavirüs aşısını yaptırmayanlara bedava spor salonu üyeliği kampanyasını Twitter hesabından bir paylaşımla duyurdu.

ABD'li donut zinciri Krispy Kreme, 22 Mart'ta pandemide aşılama çalışmalarını teşvik etmek için aşı yaptıranlara yılın geri kalanında bedava donut vereceğini açıklamıştı.

Smith, paylaşımında Krispy Kreme'in kampanyasına atıfta bulunarak, "Biz de aşılanmayan herkese bedava üyelik veriyoruz" dedi.

Tweette "Gerçek sağlığa inanıyoruz; egzersiz, iyi beslenme, çinko, bolca D vitamini ve stresi azaltmak için doğada bulunmak" ifadeleri yer aldı.

Paylaşıma farklı tepkiler geldi. Kullanıcılardan biri "Bellmawr'ın en ünlü katilini desteklediğiniz için teşekkürler" yazarak spor salonu sahibinin "aşı çalışmalarına karşı duruşuyla daha fazla kişinin hayatını kaybetmesine neden olduğunu" belirtti.

Başka bir kullanıcıysa tepkilere karşı çıkarak "Nedir bu nefret? Herkes istediğini düşünmekte özgür" ifadelerini kullandı.

Atilis spor salonu, Mayıs 2020'de açılmış ve pandemi döneminde eyaletin zaruri olmayan işyerlerinin kapatılmasına ilişkin uygulamalarına karşı yasal süreç başlatmıştı.

Kovid-19 tedbirleri kapsamında salonun kapatılmasına ilişkin tebligatlara rağmen hizmet vermeyi sürdüren işletmeye, geçen yıl en az 130 bin dolar ceza kesilmişti.

Kaynak: Independent Türkçe