Asıl hedef Nancy Pelosi idi

Amerikan basınına konuşan ve adının açıklanmasını istemeyen yetkililer, 82 yaşındaki Paul Pelosi'ye bu sabah San Francisco'daki evinde yapılan saldırıya ilişkin detayları paylaştı.

Saldırganın saldırıyı "hedef gözeterek" yaptığını belirten yetkililer, eve girdikten sonra saldırganın Paul Pelosi'ye saldırmadan önce "Nancy nerede?" diye bağırdığını aktardı.

ABD Kongre Polisi ise Nancy Pelosi'nin saldırının olduğu anlarda başkent Washington DC'de olduğu ve yanında korumalarının bulunduğunu açıkladı.

Öte yandan, saldırganın bu eylemi siyasi amaçlı yapıp yapmadığına ilişkin soruşturma sürüyor.

San Francisco'daki evinde saldırıya uğrayan Paul Pelosi hastaneye kaldırılmış, saldırgan da gözaltına alınmıştı. Olayın sebebine ilişkin soruşturma ise sürüyor.