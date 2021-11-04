Aşılamada son tarih 4 Ocak

Beyaz Saray, 100'den fazla çalışanı olan işletmeler için aşı zorunluluğu politikasını açıkladı.

Politikada, iş yerlerinin 4 Ocak'a kadar tüm çalışanlarını Kovid-19'a karşı aşı olmaya teşvik etmeleri, aksi halde aşı olmayan çalışanlara haftalık test ve maske zorunluluğu uygulamaları gerektiği belirtildi.

Biden, eylül ayında 100'den fazla çalışanı olan işletmeler için aşı zorunluluğu uygulanacağını duyurduğunda, Cumhuriyetçi kesimden büyük tepki çekmişti.

ABD'de mevcut durumda sağlık ve federal hükümet çalışanlarına aşı zorunluluğu uygulanıyor.