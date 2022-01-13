Aşırı sağcılar grubun lideri Steward Rhodes yakalandı

ABD'de 6 Ocak 2021'deki Kongre baskını soruşturmasında Federal Soruşturma Bürosu, "isyana teşvik eden komplo kurmak" ile suçlanan "Oath Keepers" isimli aşırı sağcı grubun lideri Steward Rhodes'u gözaltına aldı.

ABD Adalet Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Washington DC Federal Mahkemesindeki jürinin dün, aralarında 56 yaşındaki Rhodes'un da bulunduğu 11 kişiyi "isyana teşvik eden komplo kurmak" ile suçladığını duyurdu.

Açıklamada, Rhodes'un yanı sıra 63 yaşındaki Edward Vallejo'nun da bugün Arizona eyaletine bağlı Phoenix kentinde gözaltına alındığı vurgulandı.

ABD yasalarına göre "isyana teşvik eden komplo kurma" suçlaması yöneltilen kişiler 20 yıla kadar hapis cezası alabiliyor.

6 Ocak Kongre baskını

ABD'de aşırı sağcı gruplar ve eski ABD Başkanı Donald Trump destekçileri, 6 Ocak 2021'de, 3 Kasım 2020 seçiminin sonuçlarının onaylanması için oturumun yapıldığı Kongre binasını basmıştı.

Baskında 1'i polis 5 kişi hayatını kaybetmişti. Baskın nedeniyle halkı isyana teşvikten azil istemiyle yargılanan eski Başkan Trump ise Şubat 2021'de Senatodaki oylamada aklanmıştı.

Temsilciler Meclisindeki Demokratlar, Cumhuriyetçilerin itirazına rağmen bir komite kurmuş ve olayı soruşturmaya başlamıştı.

Komite, bugüne kadar Trump'a yakın birçok kişiyi ifadeye çağırmış, bu çağrılara uymayan Trump'ın eski Danışmanı Steve Bannon ve eski Özel Kalemi Mark Meadows ise "Kongreyi tahkir" ile suçlanmıştı.