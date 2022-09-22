Astana Süreci Dışişleri Bakanları Toplantısı ABD'deki Türkevi’nde gerçekleşti

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler 77. Genel Kurulu'na katılmak için geldiği ABD'nin New York kentinde temaslarına devam ediyor.

Türkevi'nde gerçekleştirilen Astana Süreci Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılan Bakan Çavuşoğlu, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bir araya geldi.

Toplantıya BM Genel Sekreteri’nin Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen de katıldı.

"Suriye krizine kalıcı siyasi çözüm için diplomatik çabalarımız sürüyor"

Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Astana Süreci Dışişleri Bakanları Toplantısı'nı icra ettik. Suriye krizine kalıcı siyasi çözüm bulunması için diplomatik çabalarımızı her alanda sürdürüyoruz." ifadelerine yer verdi.