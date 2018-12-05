Astana'ya kafayı takan Jeffrey sahaya iniyor

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, 5-14 Aralık'ta Türkiye ve Ürdün'ü ziyaret ederek Suriye konusunda temaslarda bulunacak.

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Jeffrey'nin Türkiye ve Ürdün ziyaretlerine Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Joel Rayburn de eşlik edecek.

Yeni bir grup oluşturacak

Jeffrey, Türkiye'de buluşacağı liderlerle Suriye'deki son durumu ele alacak ve Türk yetkililerle "Yüksek Düzeyli Suriye Çalışma Grubu" oluşturacak.

Ürdün temaslarında ise Suriye rejimi üzerindeki baskının en yüksek seviyede devam ettirilmesi konusunu ele alacak James Jeffrey, BM Güvenlik Konseyinin 2254 sayılı kararının öngördüğü siyasi çözüme yönelik adımları Ürdünlü yetkililerle masaya yatıracak.

Jeffrey, Suriye politikasının oluşumunda görev alan ABD'li personelle de bir araya gelecek.

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, Suriye krizinin çözülmesiyle ilgili Soçi ve Astana müzakerelerinin devam etmesinin anlamının kalmadığını söylemişti.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert de 29 Kasım'daki açıklamasında, Astana görüşmelerinin başarısız olduğunu ileri sürmüştü.

Astana Zirvesi, 30 Aralık 2017'de Türkiye'nin gayreti ile ilan edilen ateşkes sonrası güvenliğin garantörlüğü üzerine kurulu, Rusya ve İran ile kurulan çalışma grubundan ABD uzak tutuldu. ABD öncülüğünde daha önce Cenevre görüşmeleri yapılmıştı.

Kaynak: AA

Güncelleme Tarihi: 05 Aralık 2018, 07:35