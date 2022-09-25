Avusturya Dışişleri Bakanı Schallenberg: Ukrayna'daki savaş uzun sürecek

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'na katılmak üzere ABD’nin New York kentinde bulunan Schallenberg, basına yaptığı açıklamada, Putin’in "askeri kısmi seferberlik" ilanının Moskova yönetiminin müzakere masasına oturmaya hazır olmadığını açıkça gösterdiğini dile getirdi.

Schallenberg, her iki tarafında görüşmelere yakın olmadığını belirterek, "(Ukrayna’daki) savaş uzun sürecek." dedi.

Putin’in konuşmasını bilinçli olarak BM Genel Kurulu’nun düzenlendiği vakitte yaptığını belirten Schallenberg, böylelikle Rus liderin daha fazla psikolojik baskı oluşturmayı hedeflediğini ileri sürdü.

Schallenberg, Rusya’nın Ukrayna’nın doğusunu ilhak etme girişiminin kesinlikle kabul edilemez olduğunu belirterek, bunun uluslararası toplun tarafından kolayca kabul edilebilecek bir durum olmadığını savundu.

Tarafların çözüm için bir şekilde müzakere masasına dönmelerinin sağlanması gerektiğini dile getiren Schallenberg, savaş meydanında hiçbir çözümün bulunamayacağını sözlerine ekledi.

Rusya Devlet Başkanı Putin,21 Eylül Çarşamba günü Ukrayna'daki savaş nedeniyle kısmı seferberlik için gerekli olan kararnameyi imzaladığını açıklamış ve Rusya'nın toprak bütünlüğünün tehdit edilmesi durumunda mevcut tüm yolların kullanılacağını duyurmuştu.