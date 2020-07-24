Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ndeki cuma namazı Amerikan basınında yankı buldu

ABD basını, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde 86 yıl sonra kılınan ilk cuma namazına geniş yer verdi.

Amerikan basınındaki haberlerde daha çok Ayasofya-i Kebir Camii'nin 86 yıl sonra müzeden camiye döndürülmesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ilk cuma namazına katılması ve Kur'an-ı Kerim okuması öne çıktı. Haberlerde Ayasofya'nın tarihine de geniş yer verildi.

New York Times gazetesi, haberinde "Erdoğan saygıyla anılan amacı gerçekleştirerek Ayasofya'yı ibadete açtı" başlığını kullandı.

Haberde, Ayasofya'nın yeniden cami haline gelmesinin uzun süredir istendiğine işaret edilerek, 6'ncı yüzyılda katedral olarak inşa edilen Ayasofya'nın yaklaşık 9 asırdan sonra tekrar binlerce Müslüman'ın ibadetine açıldığı vurgulandı.

Wall Street Journal'dan Ayasofya-i Kebir Camii'nin tarihine ilişkin görsel çalışma

Washington Post gazetesi ise sitesindeki haberde, "Türkiye müzeden camiye çevirdikten sonra Ayasofya'da ilk namaz kılındı" başlığını kullandı.

Wall Street gazetesi ise internet sitesindeki haberinde Ayasofya'nın tarihine yer vererek, ikinci kez cami olarak açıldığını vurguladı.

Ayrıca gazetenin haberinde Ayasofya-i Kebir Camii'nin tarihinin anlatıldığı bir görsel çalışması da yer aldı.

"İstanbul'un Ayasofyası, Müslümanlar için ibadete açıldı"

Yayın kuruluşu CNN de internet sitesindeki haberi "Türkiye'nin Ayasofyası'nda, camiye dönüştürüldükten sonra ilk cuma namazı kılındı" başlığıyla duyurdu.

Haberde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da ilk cuma namazına katıldığı belirtilerek, namaza yoğun katılım olduğuna işaret edildi.

Ayrıca CNN'in haberinde Anadolu Ajansı da kaynak gösterilerek, Ayasofya'nın herkese ücretsiz bir şekilde açık olacağı da vurgulandı.

Associated Press haber ajansı da haberinde, "İstanbul'un Ayasofyası, Müslümanlar için ibadete açıldı" başlığını kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gençlik hayalini gerçekleştirerek Ayasofya'yı ibadete açtığına işaret edilen haberde, ilk Cuma namazına katılımın büyük olduğunun altı çizildi.

Kaynak: AA