Azerbaycan ve Ermenistan dışişleri bakanları Washington’da görüştü

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ve Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan'ı, Washington’da Dışişleri Bakanlığı binasında ağırladı.

Blinken görüşme öncesi yaptığı açıklamada, doğrudan diyaloğun kalıcı bir barışın en iyi yolu olduğunu ve bunu desteklemekten çok memnun olduklarını söyledi.

Blinken, “İki ülke geçmişi geride bırakıp sürekli barışa doğru gerçek ve cesur adımlar attı.Gösterdiğiniz cesaret ve kararlılık için hem sizi hem de hükümetlerinizi alkışlıyorum” dedi.