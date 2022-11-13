BAE, ABD siyasetini yönlendirme faaliyetlerinde bulunmuş

ABD istihbarat birimlerinin, ülkenin Orta Doğu’daki yakın müttefiklerinden Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) ABD siyasi sistemini yönlendirme faaliyetlerinde bulunduğu yönünde rapor hazırladığı öne sürüldü.

Washington Post’un, ilgili raporu okuyan ve isimleri açıklanmayan üç kaynağa dayandırdığı haberinde, ABD Ulusal İstihbarat Konseyinin, BAE’nin ABD dış siyasetini etkileme konusunda detaylı belgeleri bir araya getirdiği ve üst düzey hükümet yetkililerini bilgilendirdiği kaydedildi.

Haberde, söz konusu kaynakların, BAE'nin, Amerikan dış politikasının kendi çıkarlarına uygun olmasını sağlamak için ABD yönetim sistemindeki güvenlik açıklarından yararlandığına dikkati çektiği aktarıldı.

Bahsedilen güvenlik açıklarına örnek olarak, seçim kampanyalarına yapılan bağışlar, etkili lobicilik firmalarının kullanılması ve bu bağlamda yabancı hükümetlerin müdahalesini durdurmak için tasarlanmış ifşa yasalarının gevşek uygulanması gösterildi.

Haberde, ABD Adalet Bakanlığı kayıtlarına göre, BAE’nin 2016’dan beri lobi şirketlerine 154 milyon dolardan fazla para harcadığına vurgu yapıldı.

BAE’nin ayrıca ABD üniversitelerine ve düşünce kuruluşlarına yüz milyonlarca dolar bağış yaparak, BAE çıkarlarına uygun politik araştırma ve çalışmaların ortaya konulması için çaba sarf ettiğine değinildi.

Haberde, BAE’nin 2012’den bu yana ABD’den en fazla silah satın alan ülkeler sıralamasında 3'üncü olduğu bilgisi de paylaşıldı.

Konuyla ilgili görüşü alınan BAE’nin Washington Büyükelçisi Yousef al-Otaiba’nın da, "BAE'nin ABD'deki etkisi ve iyi durumundan gurur duyduğunu" belirttiği kaydedilerek, "(Bu) zor kazanıldı ve hak edildi. Onlarca yıllık BAE-ABD iş birliğinin ve etkili diplomasinin ürünüdür. Ortak çıkarları ve ortak değerleri yansıtır." şeklindeki ifadelerine yer verildi.

BAE ile ilgili çalışmayı yapan Ulusal İstihbarat Konseyinin, istihbarat birimlerinin önde gelen analitik merkezi olduğu, çalışmalarında, acil ulusal güvenlik konularında tek seslilik sağlamak için ABD'nin 18 istihbarat birimleri ve kurumlardan alınan bilgilerden yararlandığı açıklaması paylaşıldı.