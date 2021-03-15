Banka soygununa BMW’yle gitti, soygun parasıyla BMW almaya çalıştı

Teksas’ta bir kişi, soyduğu bankanın paralarıyla araba almaya çalışırken yakalandı.

Eric Dion Warren, 7 Haziran 2019'da saat 12:45 civarında Wollforth kasabasında yer alan AIM bankasındaki çalışanlardan birine yaklaşarak üzerinde şu ifadelerin yer aldığı bir not verdi:

Bu bir soygun. Beni kandırmaya çalışırsan, ölürsün. 50 ve 100 dolarlık banknotlar halinde 10 bin dolar istiyorum. Bir dakikan var, yoksa seni öldürürüm.

Hırsız daha sonra silahını çekerek çalışanı tehdit etti ve önüne bir çanta koydu. Veznedar hızlıca kasadaki paraları çantaya yerleştirdi, Warren da çantayla birlikte kaçarak olay yerinden uzaklaştı.

Warren, soygundan önce kendisine bir oto galeriden siyah renkte BMW satın almıştı. Satın alma işlemleri tamamlanana kadar galeriden kendisine yine bir BMW marka spor araba verildi.

Hırsız bankaya BMW arabasıyla gitti ve soygundan yaklaşık 15 dakika sonra tekrar oto galeriye dönerek satın alma işlemini tamamlamak istedi.

Warren, bankadan çaldığı paradan galeriye ön ödeme olarak 3 bin dolar verdi. Tam bu sırada polis galeriye ulaşarak çalışanlardan birine az önce yaşanan banka soygununu anlattı ve şüpheli kişiyi aradıklarını söyledi.

Galeri çalışanı, polisin tarif ettiği aracın Warren'ın dükkana gelirken geri getirdiği araç olduğunu fark edince ihbarda bulundu.

Polislerin galeriye gelmesiyle yakalanan Warren'ın üzerinden yaklaşık 5 bin dolar para çıktı. Seri numara karşılaştırmasında banknotların bankadaki kasadan çalınan paralar olduğu doğrulandı.

Warren, işlediği suçtan ötürü 20 yıl hapis cezası aldı.