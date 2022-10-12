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Başkan Biden, oğlu Hunter'ın uyuşturucu bağımlılığından kurtulmasından övgüyle bahsetti

Hunter'ı "uyuşturucuya bağımlı" biri olarak tanımlayan ve oğlunun mücadelesini pek çok Amerikalı ailenin mücadelesine benzeten Biden, oğlunun bağımlılığının "üstesinden geldiğini" ve "yeni bir hayat kurduğunu" söyledi.

Amerika 12.10.2022, 17:11
Başkan Biden, oğlu Hunter'ın uyuşturucu bağımlılığından kurtulmasından övgüyle bahsetti

Salı günü ABD Başkanı Joe BidenHunter Biden'ın silah alırken gereken sabıka kaydı formunda yalan söylediği için cezai suçlamalarla karşı karşıya kalabileceği yönündeki haberler sorulduğunda oğlu Hunter'ın uyuşturucu bağımlılığından kurtulmasından övgüyle bahsetti.

Washington Post geçen hafta, Başkan'ın en küçük ve hayattaki tek oğlu avukat ve lobici Hunter Biden'ın, madde bağımlılığıyla mücadele ettiği dönemde yaptığı iddia edilen bir tabanca alımıyla ilgili yasal suçlamalarla karşı karşıya kalabileceğini bildirmişti.

CNN'den Jake Tapper'ın Post'un haberiyle ilgili sıkıştırmasının ardından Biden, "Her şeyden önce oğlumla gurur duyuyorum" yanıtını verdi.

Hunter'ı "uyuşturucuya bağımlı" biri olarak tanımlayan ve oğlunun mücadelesini pek çok Amerikalı ailenin mücadelesine benzeten Biden, oğlunun bağımlılığının "üstesinden geldiğini" ve "yeni bir hayat kurduğunu" söyledi.

Başkan ayrıca oğlunun söylediklerinin ve yaptıklarının "yaşananlarla tutarlı" olduğundan "emin" olduğunu ifade etti ve Beautiful Things (Güzel Şeyler) adlı anı kitabında madde bağımlılığıyla mücadelesi konusunda "açık sözlü" olmasını örnek gösterdi.

Biden, oğlunun tabanca satın aldığı iddiası hakkında "hiçbir şey bilmediğini" sözlerine eklese de Hunter'ın bu konuyu kitabında yazdığını kabul etti.

"Silah satın almak için başvuruda bulunduğunda olan şey şuymuş... size bir soru soruluyor, uyuşturucu etkisi altında mısınız ya da uyuşturucu kullanıyor musunuz? O da hayır demiş" dedi.

Kaynak: Independent Türkçe

#Joe Biden #Hunter Biden
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