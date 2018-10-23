Başkan Erdoğan'ın açıklamaları yankı buldu

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili yaptığı açıklama, ABD basınında geniş yer buldu.

Kaşıkçı'nın yazarları arasında bulunduğu Washington Post gazetesi ana sayfasında Erdoğan'ın konuşmasına geniş bölüm ayırarak, "Türkiye Cumhurbaşkanı, Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesinin planlı olduğunu söyledi ve Suudi şüphelilerin iadesini istedi" başlığını kullandı.

Haberde, "Erdoğan'ın konuşması, Suudi Arabistan'ın Kaşıkçı'nın konsoloslukta çıkan bir arbede sonucu öldüğü açıklamasını yalanladı." değerlendirmesinde bulunuldu.

Kaşıkçı olayını ilk günden bu yana yakından takip eden New York Times gazetesi ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarını, "Erdoğan, Suudilerin Kaşıkçı'nın Türkiye'de öldürülmesini planladığını söyledi." başlığıyla verdi.

Erdoğan'ın yeni birtakım detaylar sunduğuna ve daha önce medyaya sızan iddiaları onayladığına işaret edilen haberde, "Erdoğan'ın bu davanın peşini bırakmaya niyeti olmadığını gösteren bu konuşma, uluslararası bir coşku uyandırdı." ifadesi kullanıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması esnasında belirli ifadelerini flaş veren Associated Press (AP) haber ajansı da konuşmanın videosunu ve geniş bir özetini servis etti.

CNN yayın kuruluşu da Erdoğan'ın konuşması sırasında sitesinde anlık güncellemeler verdi.

Amerikalı basın kuruluşları genel olarak, Erdoğan ve Türkiye'nin Kaşıkçı olayını ele alma şeklinin ve "Suudi Arabistan'ı köşeye sıkıştırma politikasının" başarıya ulaştığını yazdı.

Alman Basını da geniş yer verdi

Alman yazılı basınında da konuşma geniş yer buldu. Bazı gazeteler konuşmayı manşetlerine taşırken bazıları da birinci sayfalarında geniş yer ayırdı.

Frankfurter Allgemeine Zeitung gazetesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dünkü AK Parti Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmayı manşetten vererek, ''Erdoğan: Kaşıkçı planlanan bir cinayete kurban gitti'' başlığını kullandı.

Haberde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Riyad yönetiminden olayın aydınlatılmasını istediği ve Suudi Arabistan'ın Kaşıkçı'nın öldürülmesi hadisesindeki açıklamalarını inandırıcı bulmadığı vurgulanarak, Erdoğan'ın bunları reddettiği ifade edildi.

Erdoğan'ın grup konuşmasının bir bölümünü Kaşıkçı cinayetine ayırdığı kaydedilen haberde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın planlı bir cinayete kurban gittiğini söylediği belirtildi.

Frankfurter Rundschau gazetesi de birinci sayfasından geniş yer verdiği haberinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suudi Arabistan'dan Kaşıkçı cinayetinin aydınlatılmasını istediği ve cinayet komplosundan bahsettiği vurgulandı.

Erdoğan'ın cinayetten Suudi yönetimini sorumlu tuttuğu ifade edilen haberde istihbarat ve güvenlik birimlerindeki bulgulara göre Kaşıkçı'nın öldürülmesinin planlı bir cinayet olduğunu açıkladığına işaret edildi.

Berlin merkezli Tagesspiegel gazetesinin birinci sayfasında da Erdoğan'ın Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin, ''Planlı cinayetti'' ifadesini kullandığı vurgulandı. Erdoğan'ın konuşmasında Kral Selman'a güvendiğinden bahsettiğini ancak bunu Veliaht Prens için yapmadığı kaydedildi.

Bild gazetesinde yer alan haberde de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Cemal Kaşıkçı cinayetine karışan herkesin Türkiye'ye iade edilerek yargılanmalarını istediği aktarıldı. Erdoğan'ın emri verenden uygulayanlara kadar bu işte dahli olanların Türkiye'de yargılanmalarını talep ettiği vurgulandı.

Die Tageszeitung (taz) gazetesindeki haberde de ''Korkunç cinayet'' başlığı kullandı. Haberde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kaşıkçı'nın öldürülmesini net şekilde "planlı bir cinayet" olarak nitelediği ve sorumluların Türkiye'de yargılanmalarını istediği belirtildi.

Ekonomi haberleriyle ön plana çıkan Handelsblatt gazetesininin birinci sayfasındaki haberde de Erdoğan'ın Kaşıkçı cinayetini barbarca olarak nitelendirdiği ifade edildi.

Erdoğan'ın Arabistan'dan gelen cinayet timinin Türkiye'de yargılanmasını istediği de vurgulanan haberde ayrıca Erdoğan'ın salı günkü konuşmasını Riyad'daki yatırımcılar konferansının başlangıç günü olması sebebiyle seçmiş olabileceği yorumunda bulunuldu.

Gazetenin iç sayfalarında konuya ilişkin devam haberde ise Erdoğan'ın Riyad yönetimini arkasından sürüklediği ve yeni bulgular ortaya koyarak baskısını artırdığı ve Muhammed Bin Selman'ın veliahtlığının tartışmaya açılmasına yön vermek istediği ifade edildi.

Die Welt gazetesi de birinci sayfasından verdiği haberine ''Erdoğan: Barbarca cinayet'' başlığını attı. Haberde Türkiye'nin Cemal Kaşıkçı cinayetinin planlı olduğuna dair kuvvetli deliller bulunduğundan bahsettiği ancak Veliaht Prensi doğrudan suçlamaktan kaçınıldığı aktarıldı.

Süddeutsche Zeitung'un birinci sayfasındaki haber de ''Erdoğan: Kaşıkçı'nın ölümü planlı bir cinayet'' başlığı ile verildi.

Haberde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın işlenen suçtan Suudi Arabistan istihbaratını sorumlu tuttuğu ve suçu işleyenlerin İstanbul'da yargılanmalarını istediği belirtildi.

Haberde ayrıca ABD Başkanı Donald Trump'ın CIA Başkanı'nı Türkiye'ye gönderdiğine işaret edildi.

Kaynak: www.dunyabulteni.net

Güncelleme Tarihi: 24 Ekim 2018, 01:30