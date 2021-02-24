ABD Başkanı Joe Biden cuma günü Teksas'a gidiyor

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden, cuma günü eşi Jill Biden ileTeksas'ın Houston şehrine gideceği bildirildi.

Biden, kutup soğukları sebebiyle ciddi elektrik ve su kesintileri yaşanan Teksas'ı cuma günü ziyaret ederek Houston kentinde yetkililerden son durumla ilgili bilgi alacak.

ABD'de 11 Şubat'tan itibaren Teksas başta olmak üzere birçok bölgeyi etkileyen aşırı soğuklar ve buna bağlı kazalar nedeniyle yaklaşık 60 kişinin hayatını kaybettiği bildirilmişti. ABD Başkanı Biden, Teksas eyaletinde "büyük felaket" ilan ederek eyalete federal yardım emri vermişti.

AA

Güncelleme Tarihi: 24 Şubat 2021, 01:13