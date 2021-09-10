Beklenen imza geldi: Aşı zorunlu oldu

ABD Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında Kovid-19 ile mücadele kapsamında atacakları yeni adımları açıkladı.

Ellerinde Kovid-19'un yayılmasını önlemek için aşı gibi güçlü bir araç olduğunu vurgulayan Biden, "ABD'de 80 milyon kişinin hala aşı olmadığını görmek hayal kırıklığı." görüşünü paylaştı.

"Bu salgın, aşı olmayanların salgını"

Biden, Delta varyantı nedeniyle ülkenin zor günler yaşadığına işaret ederek, "Bu salgın, aşı olmayanların salgını." değerlendirmesinde bulundu.

Aşı zorunluluklarına karşı çıkan yerel yöneticileri de eleştiren Biden, "Bu kişiler insanları aşıya teşvik etmek yerine mobil morg siparişi veriyorlar." dedi.

Biden, Kovid-19 aşı zorunluluğunu imzaladığı yeni kararname ile tüm federal ve sağlık çalışanları ile 100'den fazla personeli olan iş yerlerinde çalışanları kapsayacak şekilde genişleteceklerini belirterek, "Aşı bir kişisel özgürlük değil, bu çevrenizi korumak." diye konuştu.

"Aşı olmak için neyi bekliyorsunuz?"

Henüz aşı olmayanlara da seslenen Biden, "Aşı olmak için neyi bekliyorsunuz? Artık doğru olanı yapın ve aşı olun." çağrısında bulundu.

Biden, aşı olmuş kişileri korumak için ek dozların onaylanması durumunda ellerinde yeterince 3. doz aşı olduğunun altını çizdi.

Kovid-19 ile ilgili önlemlerden en çok okulların etkilendiğini belirten Biden, okulların gerekli önlemler alınmış şekilde açık kalması için ellerinden geleni yapacaklarını vurguladı.

Biden, "Bugün buradan tüm eyalet valilerini öğretmenler ve okul çalışanlarına aşı zorunluluğu getirmeye davet ediyorum. Bazıları halihazırda bunu yapıyor ama daha fazlasına ihtiyacımız var. Okullarda aşı zorunluluğu yeni bir şey değil ve işe yarıyor." ifadelerini kullandı.

Aşılı kişileri korumak için adımlarının devam edeceğine dikkati çeken Biden, "Ulaşım güvenliği yönetimi, maske takmayı reddeden kişilere yönelik cezaları iki kart artıracak. Eğer maskeyi reddediyorsanız ceza ödemeye razı olun." uyarısını yaptı.