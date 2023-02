Bernie Sanders: "ABD'yi de oligarklar yönetiyor"

It’s OK to Be Angry About Capitalism (Kapitalizme Kızgın Olmanızda Sorun Yok) adlı kitabında gençlere seslenen Sanders, onlara yurttaş olmanın getirdiği asırlık hakları ve sorumlulukları hatırlatmak istediğini söyledi.

81 yaşındaki Demokrat senatör, kitabında "über-kapitalizm" adını verdiği "daha da hastalıklı" bir sistem tanımlarken, ABD'li milyarlerden de "oligark" diye bahsetti.

The Guardian'a kitabıyla ilgili açıklamalarda bulunan Sanders, oligark ifadesinin sonunda anlaşılmasını umuyor.

"Evet, tabii ki Rusya'yı oligarklar yönetiyor ama ama tahmin edin ne var?" diyen senatör, sözlerini şöyle sürdürdü:

Oligarklar ABD'yi de yönetiyor ve bu sadece ABD ya da Rusya'yla da sınırlı değil.

Sanders sözlerine, "Avrupa, Birleşik Krallık ve dünyanın her yerinde, az sayıda inanılmaz derecede zengin insanın işleri kendi lehine yürüttüğünü görüyoruz" diye devam etti:

Bu, küresel bir oligarşi ve konuşulması gereken bir konu.

Vermont senatörüne göre über-kapitalizm koşullarında oligarklar daha açgözlü hale geldi ve neredeyse her zaman cezasız kaldı.

Birçok ABD'li işçinin kazandığı ücretin aslında 50 yıl öncesine göre daha düşük olduğunu vurgulayan Sanders, Intelligencer'a verdiği bir başka röportajda da şu ifadeleri kullandı:

Onlar için her şey paradır. Ve yalanlar, yalanlar, yalanlar... Ve yolsuzluk, yolsuzluk ve yolsuzluk…

Sanders ayrıca, Amerikan medyasını da eleştirerek, bunların da oligarkların kontrolü altında olduğunu savundu.

Senatöre göre, medya izleyicilerin gerçek sorunlar dışındaki her şeye dair düşünmesini ve konuşmasını sağlıyor.

"İşlevsiz olan sağlık sistemimizden bahsetmiyoruz. Gelir ve servet eşitsizliğinden bahsetmiyoruz" diyen Sanders, şöyle devam etti:

İklim krizinin yarattığı varoluşsal tehdide dair anlamlı konuşmalar yapmıyoruz. Kitabımın amacı işte bu tartışmayı başlatmaktır.

Kaynak: Independent Türkçe