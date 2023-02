Bernie Sanders, Elon Musk'ın Twitter'a sahip olmasını sorun olarak görüyor

Sanders podcast programı The News Agents'ta, geçen yıl ekimde Twitter'ı 44 milyar dolara satın alan iş insanına dair soruya, "Jeff Bezos'un The Washington Post'a sahip olması, Elon Musk'ın Twitter'a sahip olması, diğer milyarderlerin Birleşik Devletler'deki medyanın çoğuna sahip olması bir sorun" diye cevap verdi.

Vermont senatörü, milyarderler "kendi çıkarlarını korumak istediğinden Birleşik Devletler'deki kurumsal medyanın doğasının diğer şeylerle beraber, milyarder sınıfının zenginliği ve gücü hakkında konuşmaktan kaçınmak" olduğunu söyleyerek devam etti.

Sanders şöyle ekledi:

Peki bu bir sorun mu? Evet, bu ciddi bir sorun.

Podcast sunucusunun Twitter'ın parçalanması gerekip gerekmediği sorusunu Sanders, ABD yönetiminin medya tekellerine karşı daha fazla önlem alması gerektiğini söyleyerek yanıtladı.

"Dürüst olmak gerekirse, Birleşik Devletler'de antitröst çabalar dediğimiz şeyde çok ama çok gevşek davrandık. Dolayısıyla medyanın da içlerinde yer aldığı, ardı ardına pek çok sektörde gördüklerimize, duyduklarımıza ve okuduklarımıza gittikçe daha az sayıda kişinin sahip olduğunu görüyorsunuz" diyen Sanders, ABD'nin "her alandaki tekelci işletmeleri parçalamada çok daha sert" davranması gerektiğini ekledi.

Sanders sözlerini "Halihazırda Birleşik Devletler'de, Amerikan halkının yüzde 90'ının gördüğünü, duyduğunu ve okuduğunu kontrol eden 8 medya konglomeratı (bünyesinde farklı alanlarda ticaret yapan kuruluşların yer aldığı şirketler grubu -ed.n.) var. Bu bir sorun mu? Bence evet" diye sürdürdü.

Vermont senatörü ve eski ABD Başkan adayı Sanders, halihazırda It's OK to be Angry About Capitalism (Kapitalizm Hakkında Öfkeli Olmak Sorun Değil) başlıklı yeni kitabının tanıtım turunda.

Sanders ve Musk, senatörün zenginlerden daha yüksek vergiler alınması talebinden dolayı daha önce çatışmıştı. Milyarderlerin var olmaması gerektiğini söyleyen Sanders, 2021'de Musk'ın vergilerinin incelendiği bir dönemde şu tweeti atmıştı:

Aşırı zenginlerin üzerlerine düşen payı ödemesini talep etmeliyiz. Nokta.

Musk ise "Hâlâ hayatta olduğunu unutup duruyorum" diye cevap vermişti.

Tesla'nın CEO'su, yanıt alamamasına rağmen Sanders'a tweet atmaya devam etmişti. Musk bir gün sonra "Daha fazla hisse satmamı ister misin Bernie? Söylemen yeter" demişti. Sonra bir tweet daha atan Musk şöyle yazmıştı:

Tamam, sence ne kadarı adil olur? Yüzde 53 makul görünüyor mu?

