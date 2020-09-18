Beyaz Saray 5 ülkenin daha İsrail'le ilişkilerini normalleştirmeyi düşündüğünü açıkladı

Beyaz Saray, üçü Orta Doğu'dan, ikisi ise bölge dışından olmak üzere beş ülkenin daha İsrail'le ilişkilerini normalleştirmeye çok yakın olduğunu açıkladı.