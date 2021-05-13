Beyaz Saray'dan Doğu Kudüs açıklaması

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Doğu Kudüs'te artan gerginliğin azaltılmasının ve bölgedeki halkın korunmasının, öncelikleri olduğunu açıkladı.

Psaki, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, Filistin ve İsrail arasında yaşanan gerginliğe ilişkin değerlendirmede bulundu.

İsrail ve Filistin'in yanı sıra Katar, Tunus, Ürdün ve Mısır da dahil 25 üst düzey görüşme gerçekleştirildiğini belirten Psaki, bunların 10'unun dün gerçekleştiğini bildirdi.

Psaki, Biden yönetiminin İsrail'e bir büyükelçi atayıp atamayacağının sorulması üzerine, "Tabii ki İsrail'e gelecek haftalarda nitelikli ve deneyimli bir büyükelçi atayacağız. Bu süreç devam ediyor ve tamamlandığında bu ismi duyuracağız." değerlendirmesinde bulundu.

ABD'nin Kudüs'teki Büyükelçiliğinde Kariyer Diplomatı Jonathan Schreier'in, oradaki ekibi yönettiğini ve iyi bir iş çıkardığını belirten Psaki, "Şu anda diplomatik kanallar ile bölgeyle iletişimimiz sürüyor. Bizim bölgedeki hedefimiz gerginliğin azaltılması. Aynı zamanda bölgedeki halkın korunmasını da istiyoruz." diye konuştu.