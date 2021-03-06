Biden neden hala Erdoğan'ı aramadı? Beyaz Saray'dan açıklama var

Psaki, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile önümüzdeki hafta ve aylarda bir telefon görüşmesi yapacağını söyledi.

Biden'ın hala araması gereken birçok dünya lideri olduğunu vurgulayan Psaki, "Biden, gelecek hafta ve aylarda bu görüşmeleri yapacaktır. Bir noktada Erdoğan ile de görüşeceğinden eminim." dedi.

Türkiye genel olarak Beyaz Saray'da yapılan görev değişikliğinin ardından ilk aranan ülkeler arasında yer alırken, Biden görevine başladığı 20 Ocak tarihinin üzerinden geçen yaklaşık 45 günde henüz Cumhurbaşkanı Erdoğan ile iletişim kurmadı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'de başkanlık seçimini kazanan Biden'a tebrik mesajı göndermiş, "Ülkelerimiz arasındaki güçlü iş birliği ve müttefiklik bağının bugüne kadar olduğu gibi gelecekte de dünya barışına hayati katkılar sunmaya devam edeceğine inanıyorum" demişti.

Merkezi Washington'da bulunan Ortadoğu Enstitüsü Türkiye Programı Başkanı Gönül Tol, İki ülke ilişkilerinde ciddi problemlerin bulunduğunu belirtiyor. ABD Başkanı Joe Biden'ın farklı öncelikleri olduğunu söyleyen Gönül Tol Covid-19 salgını ile mücadele, ırk meselesi, Rusya, Çin ve İran'ın nükleer meselesi gibi konuların bu öncelikler arasında bulunduğuna dikkat çekiyor.

İki ülke ilişkileri çok sorunlu bir yerde" diyen Tol, mevcut sorunların içerisinde "çok fazla bir çıkış görünmediğini, en büyük sorunun S-400 olarak görüldüğünü" dile getiriyor. Kongrede dengelerin değiştine işaret eden Tol, "Bir de Kongre var, her ik partiden de Erdoğan'ın ABD çıkarlarının altını oyan politikalarını artık tolere etmeme eğilimi var. Bütün bu faktörlerin ışığında değerlendirmek gerekiyor." diyor.

Dış Politika Araştırmaları Enstitüsü Başkanı Aaron Stein, bu durumun Biden yönetimindeki birçok kişi için "ikinci bir rodeo" olduğunu belirterek, "İnsanların artık bıktığını görüyorum. Herkes işin iyi gitmediğini görüyor ama top Ankara'da." dedi.

Foreign Policy dergisine konuşan ABD Temsilciler Meclisi üyesi ve aynı zamanda Dış İlişkiler Komitesi'nde görevli Abigail Spanberger ise "iki ülke ilişkilerinin oldukça zorlu bir dönemden geçtiğini, ABD'nin eskiden olduğu gibi artık Türkiye'ye güvenebilecek bir pozisyonda olmadığını" söyledi.

Kalın ve Sullivan görüşmüştü

ABD'de 20 Ocak'ta Biden'ın yemin ederek görevi devralmasının ardından Washington ile Ankara arasında ilk temas şubat ayı başında kuruldu.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile telefonda görüştü. Cumhurbaşkanlığı Sözcülüğünden yapılan açıklamaya göre, yaklaşık 1 saat süren görüşmede Kalın, göreve yeni başlayan Sullivan'a tebriklerini iletti.

Kalın-Sullivan görüşmesinde, Türkiye-ABD ikili ilişkileri başta olmak üzere Suriye, Libya, Doğu Akdeniz, Kıbrıs, Afganistan, Yukarı Karabağ, Covid-19 ve uluslararası iklim rejimi konularının ele alındığı belirtildi.

Söz konusu görüşmeyle ilgili Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada ise iş birliğinin genişletilmesinin yanı sıra demokrasi ve hukukun üstünlüğüne vurgu yapıldığı belirtilmişti.

İki ülke arasındaki ilk üst düzey temas ise ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile Türk mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu arasında şubat ayı ortalarında yapıldı.

Biden hangi liderlerle görüştü?

ABD tarihine geçen tartışmalı seçim sürecinin ardından görevi devralan Biden, Kanada, İngiltere ve Fransa liderleri ile telefonda görüşerek ikili ilişkileri değerlendirdi. Biden'ın Alman lider Merkel'den önce Fransız lider Macron'u araması, Paris'in AB lideri olarak görüldüğü yorumlarına neden oldu. Biden, doğal müttefiki sayılan bu ülke liderlerinin tebriklerini kabul ederken bazı liderlere mesafeli davrandı.

Başkan Biden, İsrail lideri Benyamin Netanyahu ile de 1 ay beklettikten sonra bir saat süren bir telefon görüşmesi yapmıştı.

Joe Biden, bu ülkelerin yanı sıra Suudi Arabistan, Çin, Rusya, Kenya, Güney Kore, Meksika ve Japonya liderleriyle de telefon görüşmesi yaptı.