Beyaz Saray'dan Erdoğan-Biden görüşmesine ilişkin açıklama
Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada Erdoğan ve Biden'ın 'yapıcı' bir görüşme gerçekleştirdiği bildirildi.
Amerika 10.03.2022, 21:27
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden bugün başta Ukrayna'daki savaş olmak üzere birçok konu hakkında bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmeye ilişkin Beyaz Saray'dan bir açıklama geldi.
Beyaz Saray Sözcüsü Psaki, Erdoğan ve Biden'ın "yapıcı" bir görüşme gerçekleştirdiğini, Biden'ın Türkiye'nin bugünkü diplomatik girişiminden dolayı çok memnun olduğunu belirtti.
Kaynak: AA
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