Beyaz Saray'dan Erdoğan-Biden görüşmesine ilişkin açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden bugün başta Ukrayna'daki savaş olmak üzere birçok konu hakkında bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmeye ilişkin Beyaz Saray'dan bir açıklama geldi.

Beyaz Saray Sözcüsü Psaki, Erdoğan ve Biden'ın "yapıcı" bir görüşme gerçekleştirdiğini, Biden'ın Türkiye'nin bugünkü diplomatik girişiminden dolayı çok memnun olduğunu belirtti.