Joe Biden, Tigray'daki çatışmalardan endişeli

Psaki, Beyaz Saray'daki basın toplantısında, gündeme dair değerlendirmelerde bulıundu ve soruları cevapladı.

Tigray'daki çatışmalar ve insan hakları ihlalleri iddiasında Biden yönetiminin politikasının ne olacağının sorulması üzerine Psaki, "Biden yönetimi, Etiyopya ile temaslarında şiddetin bitirilmesinin, bölgeye insani yardımın engellenmemesinin ve buradaki insan hakları ihlallerinin bağımsız taraflarca soruşturulmasının önemini vurguluyor." ifadesini kullandı.

Psaki, Dışişleri Bakanı Anthony Blinken'ın, Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed Ali ile bu konuyu telefon görüşmesinde ele aldığını anımsatarak "Başkan Joe Biden, bu konuda derin endişe duyuyor ve konuyla yakından ilgileniyor." ifadesini kullandı

AA