Beyaz Saray İletişim Direktörü Bedingfield görevini bırakıyor

Beyaz Saray, İletişim Direktörü Kate Bedingfield'in bu ay sonunda görevinden ayrılacağını doğruladı.

Bedingfield'in ayrılmasına ilişkin Amerikan medyasında çıkan haberlerin ardından Beyaz Saray'dan yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Başkan Joe Biden'ın uzun süredir güvenilir yardımcısı olan ve hem seçim kampanyasında hem de yönetiminde üst düzey stratejist olarak görev alan Bedingfield, temmuz sonunda eşi ve küçük çocukları ile daha çok vakit geçirmek için Beyaz Saray'dan ayrılacaktır." ifadesine yer verildi.

Öte yandan açıklamada, Beyaz Saray Özel Kalemi Ronald Klain'ın, Bedingfield'in görevindeki 18 ayında önemli katkılarda bulunduğunu belirttiği ve "Sayın Bedingfield'in azmi ve yeteneği olmasaydı, Donald Trump hala Beyaz Saray'da olabilirdi." ifadesini kullandığı aktarıldı.

Biden'ın başkan yardımcılığı döneminden bu yana yakın danışmanlarından olan ve 2020 seçim kampanyasında önemli rol alan Bedingfield, Biden'ın başkanlık koltuğuna oturduğu Ocak 2021'den bu yana Beyaz Saray İletişim Direktörlüğü görevini yürütüyordu.

Bedingfield'in ayrılık haberinin, Demokratların Kasım 2022'deki Kongre ara seçimlerinde zorlu bir sürece girdikleri dönemde gelmesi dikkat çekti.