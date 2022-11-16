Beyaz Saray, Kongre'den Ukrayna için yardım istedi

Söz konusu miktarın 21,7 milyar dolarının savunma, 14,5 milyar dolarının da Ukrayna'ya doğrudan yardımları içereceği açıklandı.

Ayrıca, Ukrayna'ya nükleer güvenlik desteği, stratejik petrol rezervlerinin modernize edilmesi ve sürdürülebilir enerji kaynaklarının edinilmesi amacıyla 626 milyon dolar tahsis edilirken, paketten 900 milyon dolar da sağlık hizmetleri desteği olarak Ukraynalılara aktarılacak.

ABD, Ukrayna'ya savaşın başladığı şubattan bu yana toplam 18 milyar dolarlık yardım sağladı.