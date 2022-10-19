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Beyaz Saray resesyon beklemiyor

Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, mevcut ekonomik verilerde resesyon işareti olmadığını söyledi.

Amerika 19.10.2022, 01:53
Beyaz Saray resesyon beklemiyor

Jean-Pierre, düzenlediği günlük basın toplantısında gündemi değerlendirdi ve gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Ülkenin yakın zamanda resesyona gireceği endişelerine ilişkin Jean-Pierre, "Şu anda iş piyasasının güçlü olduğunu görüyoruz. İş gücünün gücünü görüyoruz. Bunlar genellikle resesyon öncesi görülen şeyler değildir." ifadelerini kullandı.

Jean-Pierre, ABD Başkanı Joe Biden'ın, benzin fiyatlarının düşürülmesi konusunda bir açıklama yapacağını da sözlerine ekledi.

Kaynak: AA
#Beyaz Saray #resesyon
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