Beyaz Saray tarih verdi: ' Yaz sonuna kadar çıkacağız'

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Beyaz Saray'da düzenlediği günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını cevapladı.

ABD Başkanı Joe Biden'ın bu sabah yaptığı konuşmada, Afganistan'dan 11 Eylül'e kadar tamamen çıkma planlarında bir değişiklik olmadığını söylediğinin hatırlatılması üzerine Psaki, "Afganistan'dan çıkış sürecimizin ağustos sonuna kadar tamamlanmasını bekliyoruz" dedi.

Psaki, Afganistan'daki ABD askerlerine tercümanlık ve şoförlük yapan Afganların Özel Göçmen Vizesi (SIV) başvuruları konusuna da değinerek "Bizim Afganistan'dan çıkış sürecimiz tamamlanana kadar bu kişileri Afganistan dışına çıkarmış olacağız" diye konuştu.

Afganistan'dan çekilme sürecinin ardından da bölgedeki diplomatik varlıklarının süreceğini belirten Psaki, asıl güvenliğin Afganistan tarafından sağlanacağını belirtti.

NE OLMUŞTU?

ABD yönetimi 29 Şubat 2020'de Taliban ile anlaşmaya varmış ve 1 Mayıs 2021'de Afganistan'dan tamamen çekilme konusunda mutabık kalmıştı.

Başkan Joe Biden yönetimi 1 Mayıs'tan başlamak üzere 11 Eylül'e kadar tamamen çekilmiş olacaklarını açıklamıştı.