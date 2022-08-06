Beyaz Saray yakınlarına yıldırım düştü: 2 ölü

ABD’de Beyaz Saray yakınlarına düşen yıldırım nedeniyle 2 kişi hayatını kaybetti 2 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Washington DC’de gök gürültülü sağanak yağış devam ederken, itfaiye yetkilileri Beyaz Saray’ın hemen dışındaki Lafayette Park’a yıldırım düştüğünü, olayda 2 kişinin öldüğünü, 2 kişinin de yaralandığını açıkladı.

Washington DC İtfaiye Sözcüsü Vito Maggiolo, hayatını kaybeden kişilerin James Mueller (76) ve Donna Mueller (75) olduğunu, 2 yaralının durumunun ise kritik olduğunu belirtti.

Gizli servis elemanları ve park polisinin yaralılara ilk müdahaleyi yaptığını vurgulayan Maggiolo, kurbanların o anda parkta ne amaçla bulundukları hakkında bir açıklama yapmadı.

Olay yerine gelen acil durum ekipleri parkın bir kısmını kullanıma kapattı. Durumları kritik olan yaralılar civardaki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: Euronews