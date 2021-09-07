Beyaz Saray'dan Afganlı mülteciler için fon çağrısı

Beyaz Saray Yönetim ve Bütçe Ofisinden (OMB) yapılan açıklamada, 2022 bütçesinin tamamen onaylanması için daha fazla vakit ayrılması adına Kongre, kısa dönem bütçe geçirmeye davet edildi.

6,4 milyar dolar değerindeki kısa süreli bütçenin büyük bir bölümü, Afganistan'dan tahliye edilen kişilere yardım amacıyla Savunma ve Dışişleri Bakanlıklarına aktarılacak.

Ayrıca bütçenin bir kısmı da Ida Kasırgası'ndan ve kasırganın yol açtığı sellerden etkilenen kişilere yardım amacıyla kullanılacak.