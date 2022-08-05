Beyaz Saray'ın yanındaki parka yıldırım düştü: 4 kişi yaralandı
Amerika'nın başkenti Washington'da Beyaz Saray'ın önündeki parka yıldırım düştü. Yetkililer yaralanan dört kişinin durumunun kritik olduğunu açıkladı.
Amerika 05.08.2022, 08:32 05.08.2022, 08:34
abcNews'in haberine göre Beyaz Saray'ın önünde bulunan Lafayette Park'a yıldırım düşmesi sonucu 4 kişinin yaralandığı bildirildi.
Yetkililer parkta bulunan 2'si erkek, 2'si kadın 4 kişinin olayda ağır yaralandığını ve hastaneye kaldırıldığını açıkladılar. Düzenlenen basın toplantısında, görevli polis memurları ve gizli servis üyelerinin yaralılara ilk müdahaleyi yaptığı belirtildi.
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